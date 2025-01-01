Джаз в осенних тонах

Вечерняя Москва под звуки джазовой музыки становится особенно прекрасной. Приглашаем вас провести вечер в атмосфере неподдельной элегантности, искренности и музыкального мастерства.
Для вас выступит музыкальная группа Mary's band – проект, вдохновленный джазовой культурой. Это молодой, яркий и энергичный коллектив профессионалов, который обещает незабываемый вечер, наполненный клавишами, бас-гитарами, ударными, саксофоном и глубоким чувственным вокалом.
В программе прозвучат известные джазовые хиты 20 века и любимые отечественные композиции. Вы услышите бессмертные мелодии эпохи золотого джаза – от Дюка Эллингтона до Эллы Фицджеральд. Наша талантливая группа исполнит живые номера, насыщенные энергией импровизации и душевным теплом.
Также вас ждет исполнение авторских композиций, которые захочется подпевать уже после первого прослушивания. Хиты советской эстрады Тамары Миансаровой и Леонида Утёсова перенесут вас в атмосферу прошлых лет. Вы по-новому прочувствуете известные композиции, которые напомнят о приятных воспоминаниях и оставят удивительное послевкусие.
Тонких Мария – вокал,
Ирина Кольцова – клавиши,
Юлия Беликова – саксофон,
Андрей Сморыго – бас-гитара,
Андрей Сморыго – ударные, перкуссия.
Продолжительность: 1,5 часа