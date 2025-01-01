Джаз в Никольских. Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

Джаз в Никольских рядах, 4-й сезон

ВНИМАНИЕ! Концерт пройдет на крытой террасе, так что не стоит беспокоиться о капризах петербургской погоды!

Финал 4-го сезона с Вовой Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

5 сентября Никольские ряды встряхнет зажигательный концерт Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band. Музыканты представят культовые джазовые хиты и авторские композиции, добавляя хулиганский оттенок к финалу сезона.

Искусство джаза и уникальный стиль

Sweet Hot Jazz Band давно заняли нишу развлекательного джаза, продолжая традиции великих основателей жанра, таких как Луи Армстронг и Луис Прима. В их репертуаре можно услышать не только популярные джазовые номера, но и авторские произведения, которые звучат на радио Jazz FM и в отечественных сериалах, таких как «Содержанки» и «Открытый брак».

Вова Чё Морале: эмоции и юмор на сцене

Публика всегда ждет искрометный джазовый stand up от Вовы Чё Морале. Его смешные и трогательные подводки к песням, тонкая ирония и парадоксальный юмор создают уникальную атмосферу на концерте. Петь и танцевать под ритмы Sweet Hot Jazz Band просто обязательно — драйв музыкантов охватывает всех, и концерт превращается в настоящее интерактивное шоу.

После концерта: вечерняя прогулка по Никольским рядам

После выступления прогуляйтесь по Никольским рядам и погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего города. Позвольте музыке наполнить ваш вечер романтикой и теплом!

Вова Чё Морале: многогранный артист

Вова Чё Морале — автор песен, джазовый вокалист и трубач. Он создает музыку в различных жанрах: от джаза и рока до регги и хип-хопа. Его творчество пронизано «питерским вайбом», который трогает сердца слушателей. Песни Вовы — это истории о любви, радости, мечтах и разочарованиях, отражающие жизнь в большом городе.

«Музыка для меня — это способ быть честным, — говорит Вова. — Я не хочу играть роли или следовать трендам. Я просто хочу, чтобы мои песни находили отклик в сердцах слушателей».

Современная эстрада и разнообразие жанров

Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band — яркое проявление современной эстрады, где сходятся разные жанры: танцевальный джаз, элементы рока и ска-панка, проникновенные лирические рок-баллады, диско, регги и хип-хоп.

Летние джазовые программы в Никольских рядах

«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ под открытым небом, которые уже 4-й сезон радуют жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце Петербурга — это отличный рецепт для хорошего настроения на целое лето!

Лето, Джаз, Никольские!