Джаз в Никольских. Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

ВНИМАНИЕ! Концерт пройдет на крытой террасе, так что не стоит беспокоиться о капризах петербургской погоды!
5 сентября Никольские ряды встряхнет зажигательный концерт Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band. Музыканты представят культовые джазовые хиты и авторские композиции, добавляя хулиганский оттенок к финалу сезона.
Sweet Hot Jazz Band давно заняли нишу развлекательного джаза, продолжая традиции великих основателей жанра, таких как Луи Армстронг и Луис Прима. В их репертуаре можно услышать не только популярные джазовые номера, но и авторские произведения, которые звучат на радио Jazz FM и в отечественных сериалах, таких как «Содержанки» и «Открытый брак».
Публика всегда ждет искрометный джазовый stand up от Вовы Чё Морале. Его смешные и трогательные подводки к песням, тонкая ирония и парадоксальный юмор создают уникальную атмосферу на концерте. Петь и танцевать под ритмы Sweet Hot Jazz Band просто обязательно — драйв музыкантов охватывает всех, и концерт превращается в настоящее интерактивное шоу.
После выступления прогуляйтесь по Никольским рядам и погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего города. Позвольте музыке наполнить ваш вечер романтикой и теплом!
Вова Чё Морале — автор песен, джазовый вокалист и трубач. Он создает музыку в различных жанрах: от джаза и рока до регги и хип-хопа. Его творчество пронизано «питерским вайбом», который трогает сердца слушателей. Песни Вовы — это истории о любви, радости, мечтах и разочарованиях, отражающие жизнь в большом городе.
«Музыка для меня — это способ быть честным, — говорит Вова. — Я не хочу играть роли или следовать трендам. Я просто хочу, чтобы мои песни находили отклик в сердцах слушателей».
Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band — яркое проявление современной эстрады, где сходятся разные жанры: танцевальный джаз, элементы рока и ска-панка, проникновенные лирические рок-баллады, диско, регги и хип-хоп.
«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ под открытым небом, которые уже 4-й сезон радуют жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце Петербурга — это отличный рецепт для хорошего настроения на целое лето!
Лето, Джаз, Никольские!