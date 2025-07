Джаз в Никольских. Век имени Синатры

Концерт в Никольских рядах: вечеринка джаза под открытым небом

ВНИМАНИЕ! Концерт состоится на крытой террасе, так что не стоит волноваться о капризах петербургской погоды! Приготовьтесь к незабываемому вечеру, который пройдет 26 июня на камерной и уютной террасе Никольских рядов.

Погружение в эпоху джаза

Этот вечер будет посвящен великому Фрэнку Синатре, и вы сможете окунуться в атмосферу времён, когда джаз царствовал на сценах Нью-Йорка и Лас-Вегаса. Вадим Азарх и петербургские джазовые музыканты подарят вам знакомые хиты, такие как New York, New York, My Way, Fly Me to the Moon и многие другие. Каждый номер станет настоящим путешествием в мир музыки, завоевавшей сердца миллионов.

После концерта

После концерта не упустите возможность прогуляться по Никольским рядам и насладиться волшебной атмосферой вечернего города. Позвольте музыке Синатры наполнить ваш вечер романтикой и теплом!

Фрэнк Синатра: икона музыки

Фрэнсис Альберт Синатра — американский певец, актёр, режиссёр и шоумен, по праву считается одним из самых влиятельных и популярных артистов XX века. Его музыкальная карьера насчитывает более 150 миллионов проданных записей.

Синатра был настоящей иконой популярной музыки и одиннадцать раз становился лауреатом премии Грэмми. Его завораживающий «бархатный» голос стал символом целой эпохи, оставив незабываемый след в сердцах слушателей.

Исполнители

Вадим Азарх — вокал (участник проекта "Голос", 2 сезон)

— вокал (участник проекта "Голос", 2 сезон) Сергей Тарусин — клавиши

— клавиши Дмитрий Семёнов — саксофон

— саксофон Иван Любимов — контрабас

— контрабас Гарий Багдасарьян — барабаны

Джаз в Никольских

«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ, которые уже 4-й сезон радуют жителей и гостей Петербурга. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце города — это рецепт отличного настроения на всё лето!

Лето, Джаз, Никольские!