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Джаз в Никольских. Век имени Синатры
Киноафиша Джаз в Никольских. Век имени Синатры

Джаз в Никольских. Век имени Синатры

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Никольских рядах: вечеринка джаза под открытым небом

ВНИМАНИЕ! Концерт состоится на крытой террасе, так что не стоит волноваться о капризах петербургской погоды! Приготовьтесь к незабываемому вечеру, который пройдет 26 июня на камерной и уютной террасе Никольских рядов.

Погружение в эпоху джаза

Этот вечер будет посвящен великому Фрэнку Синатре, и вы сможете окунуться в атмосферу времён, когда джаз царствовал на сценах Нью-Йорка и Лас-Вегаса. Вадим Азарх и петербургские джазовые музыканты подарят вам знакомые хиты, такие как New York, New York, My Way, Fly Me to the Moon и многие другие. Каждый номер станет настоящим путешествием в мир музыки, завоевавшей сердца миллионов.

После концерта

После концерта не упустите возможность прогуляться по Никольским рядам и насладиться волшебной атмосферой вечернего города. Позвольте музыке Синатры наполнить ваш вечер романтикой и теплом!

Фрэнк Синатра: икона музыки

Фрэнсис Альберт Синатра — американский певец, актёр, режиссёр и шоумен, по праву считается одним из самых влиятельных и популярных артистов XX века. Его музыкальная карьера насчитывает более 150 миллионов проданных записей.

Синатра был настоящей иконой популярной музыки и одиннадцать раз становился лауреатом премии Грэмми. Его завораживающий «бархатный» голос стал символом целой эпохи, оставив незабываемый след в сердцах слушателей.

Исполнители

  • Вадим Азарх — вокал (участник проекта "Голос", 2 сезон)
  • Сергей Тарусин — клавиши
  • Дмитрий Семёнов — саксофон
  • Иван Любимов — контрабас
  • Гарий Багдасарьян — барабаны

Джаз в Никольских

«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ, которые уже 4-й сезон радуют жителей и гостей Петербурга. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце города — это рецепт отличного настроения на всё лето!

Лето, Джаз, Никольские!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Никольские ряды Санкт-Петербург, Садовая, 62а
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

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