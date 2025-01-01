Джаз в Никольских. Tango. Amore

ВНИМАНИЕ! Концерт пройдет на крытой террасе, так что зрители могут не беспокоиться о капризах петербургской погоды!
Это уникальное событие объединит в себе гармонию музыки и танца. Самые страстные танго ворвутся на сцену и сделают вечер совершенно особенным – полным чувств, откровений и танго. Прикосновение и нежность, притяжение и свобода, красное и черное – все эти элементы сойдутся на сцене в экспрессивном и завораживающем действе.
Зрители станут свидетелями того, как прямо на сцене рождается волшебство импровизации. Страстные танго обретут новое прочтение благодаря виртуозной игре квартета музыкантов, неожиданным танцевальным номерам и джазовым импровизациям. Мы расскажем, что такое танго языком музыки, движения и образов, предложив искрящийся напиток музыкально-визуальных удовольствий и истинное освобождение чувств.
После концерта прогуляйтесь по Никольским рядам и погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего города. Позвольте музыке наполнить ваш вечер романтикой и теплом!
На сцену выйдут именитые петербургские музыканты:
А также изящная танцевальная пара:
Режиссером проекта является молодая и талантливая Регина Мацкевич, выпускница Театральной Академии, за плечами которой ряд успешных новаторских постановок.
«Джаз в Никольских» – это серия летних джазовых программ под открытым небом Никольских рядов, которые уже 4-й сезон радуют жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Это демократичный музыкальный open-air в самом сердце Петербурга – идеальный рецепт отличного настроения на целое лето!
Лето, Джаз, Никольские!