Джаз в Никольских. Tango. Amore

Концерт «Джаз в Никольских», 4-й сезон

ВНИМАНИЕ! Концерт пройдет на крытой террасе, так что зрители могут не беспокоиться о капризах петербургской погоды!

Музыкально-танцевальный перформанс «TANGO.AMORE»

Это уникальное событие объединит в себе гармонию музыки и танца. Самые страстные танго ворвутся на сцену и сделают вечер совершенно особенным – полным чувств, откровений и танго. Прикосновение и нежность, притяжение и свобода, красное и черное – все эти элементы сойдутся на сцене в экспрессивном и завораживающем действе.

Волшебство импровизации

Зрители станут свидетелями того, как прямо на сцене рождается волшебство импровизации. Страстные танго обретут новое прочтение благодаря виртуозной игре квартета музыкантов, неожиданным танцевальным номерам и джазовым импровизациям. Мы расскажем, что такое танго языком музыки, движения и образов, предложив искрящийся напиток музыкально-визуальных удовольствий и истинное освобождение чувств.

После концерта

После концерта прогуляйтесь по Никольским рядам и погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего города. Позвольте музыке наполнить ваш вечер романтикой и теплом!

Исполнители

На сцену выйдут именитые петербургские музыканты:

Станислав Чигадаев – фортепиано, композитор

София Бридж – скрипка

Александр Саценко – аккордеон

Илья Финкельштейн – контрабас

А также изящная танцевальная пара:

Евгения Рудашевская

Сергей Сиротюк

Режиссер

Режиссером проекта является молодая и талантливая Регина Мацкевич, выпускница Театральной Академии, за плечами которой ряд успешных новаторских постановок.

О проекте

«Джаз в Никольских» – это серия летних джазовых программ под открытым небом Никольских рядов, которые уже 4-й сезон радуют жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Это демократичный музыкальный open-air в самом сердце Петербурга – идеальный рецепт отличного настроения на целое лето!

Лето, Джаз, Никольские!