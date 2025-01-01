Джаз в Никольских. Посвящение Луи Армстронгу

Джаз под открытым небом в Никольских рядах

Внимание! Концерт пройдет на крытой террасе, так что не бойтесь капризов петербургской погоды!

Приглашаем вас на концерт-посвящение легендарному джазмену — Луи Армстронгу в рамках 4-го сезона проекта «Джаз в Никольских». Почувствуйте дух эпохи, когда музыка неповторимого Армстронга наполняла сердца слушателей по всему миру!

Луи Армстронг: Король джаза

Луи Армстронг, трубач с мировым именем, навсегда изменил музыкальную сцену. Его творчество — это настоящая революция в звуке и стиле. Более 40 альбомов и непревзойденная любовь публики говорят о его влиянии на музыку. Дюк Эллингтон назвал его «Господин Джаз», и он действительно заслуживает этого титула!

«Есть два вида музыки: плохая и хорошая. Я играю хорошую», — говорил Луи Армстронг. Этот вечер станет настоящим праздником музыки, где вы сможете насладиться хитами Армстронга и погрузиться в атмосферу джаза 20-го века.

Исполнители вечера

Не упустите шанс услышать «хорошую музыку» в исполнении талантливых музыкантов:

Иван Васильев — труба (экс-участник группы DDT)

Андрей Зимовец — фортепиано

Иван Любимов — контрабас

Семён Федотов — барабаны

О проекте «Джаз в Никольских»

«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ под открытым небом Никольских рядов, которая уже 4-й сезон радует жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце Петербурга — рецепт отличного настроения на целое лето!

Лето, Джаз, Никольские — ждем вас!