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Джаз в Никольских. Посвящение Луи Армстронгу
Киноафиша Джаз в Никольских. Посвящение Луи Армстронгу

Джаз в Никольских. Посвящение Луи Армстронгу

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз под открытым небом в Никольских рядах

Внимание! Концерт пройдет на крытой террасе, так что не бойтесь капризов петербургской погоды!

Приглашаем вас на концерт-посвящение легендарному джазмену — Луи Армстронгу в рамках 4-го сезона проекта «Джаз в Никольских». Почувствуйте дух эпохи, когда музыка неповторимого Армстронга наполняла сердца слушателей по всему миру!

Луи Армстронг: Король джаза

Луи Армстронг, трубач с мировым именем, навсегда изменил музыкальную сцену. Его творчество — это настоящая революция в звуке и стиле. Более 40 альбомов и непревзойденная любовь публики говорят о его влиянии на музыку. Дюк Эллингтон назвал его «Господин Джаз», и он действительно заслуживает этого титула!

«Есть два вида музыки: плохая и хорошая. Я играю хорошую», — говорил Луи Армстронг. Этот вечер станет настоящим праздником музыки, где вы сможете насладиться хитами Армстронга и погрузиться в атмосферу джаза 20-го века.

Исполнители вечера

Не упустите шанс услышать «хорошую музыку» в исполнении талантливых музыкантов:

  • Иван Васильев — труба (экс-участник группы DDT)
  • Андрей Зимовец — фортепиано
  • Иван Любимов — контрабас
  • Семён Федотов — барабаны

О проекте «Джаз в Никольских»

«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ под открытым небом Никольских рядов, которая уже 4-й сезон радует жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце Петербурга — рецепт отличного настроения на целое лето!

Лето, Джаз, Никольские — ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Никольские ряды Санкт-Петербург, Садовая, 62а
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

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