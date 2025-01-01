Джаз в Никольских. Квинтет Софьи Шустровой

Summer Jazz в Никольских: Романтика под звуки джаза

Внимание! Концерт пройдет на крытой террасе, так что о капризах петербургской погоды можно не беспокоиться. Погрузитесь в атмосферу романтики и джаза на программе Summer Jazz в Никольских!

Восходящая звезда петербургской сцены, певица и актриса Александринского театра Софья Шустрова, выступит с талантливыми музыкантами, исполняя известные хиты о любви из репертуара таких мэтров джаза, как Элла Фицджеральд и Фрэнк Синатра. Это идеальный рецепт для незабываемого романтического вечера!

Талант и обаяние Софьи Шустровой

Софья Шустрова впечатляет яркостью исполнения и глубиной эмоций. Её актёрская харизма, непременный юмор и виртуозный вокал делают каждое выступление поистине незабываемым. В своём творчестве она ориентируется на легенды женского джазового вокала, такие как Billie Holiday, Sarah Vaughan и Billy Eckstine.

Софья успешно сотрудничает с многими российскими и зарубежными музыкантами, среди которых John Marshall, Grant Stewart, Ilya Lustak и Todd Herbert.

Джаз в Никольских – летний open-air

«Джаз в Никольских» - это серия летних джазовых программ под открытым небом, которая уже 4-й сезон радует жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Этот демократичный музыкальный open-air в самом сердце города — рецепт отличного настроения на всё лето!

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и волшебной атмосферой петербургского лета! Лето, Джаз, Никольские!