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Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба)
Киноафиша Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба)

Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летние джазовые вечера на крытой террасе Никольских рядов

ВНИМАНИЕ! Концерт пройдет на крытой террасе, так что не беспокойтесь о капризах петербургской погоды!

6 июля ждите новый взрыв эмоций в рамках проекта 4-го сезона «Джаз в Никольских»! На крытой террасе Никольских рядов выступит группа «Legendario», которая принесет в Петербург настоящее кубинское настроение с ритмами джаза, сальсы и тимбы.

Знакомьтесь с «Legendario»

«Legendario» — это международный кубинско-русский проект, исполняющий яркие латинские мелодии с оттенками соула и блюза. Ощутите магию чачи, сона и болеро благодаря великолепному вокалу солистки Майрелис Поэй, тромбону Ослевиса Ариаса и мощной ритм-секции во главе с лидером проекта Юнески Руизом. Вас ждет жаркая, как кубинское солнце, атмосфера незабываемой музыки и танца!

Группа была создана кубинским перкуссионистом Юнески Руизом Виямилом, объединившим музыкантов с богатым опытом, которые уже известны публике по таким проектам, как «Чангито», «Markscheider Kunst», «Елена Ваенга», «Сабор Латино» и другим.

Состав группы

  • Mairelys Poey — вокал
  • Yuniesky Ruiz — конги, перкуссия
  • Lázaro Gonzalez — барабаны
  • Дина Синеглазова — клавиши
  • Osleyvis Arias — тромбон
  • Наталья Жандарова — бас-гитара

О проекте «Джаз в Никольских»

«Джаз в Никольских» — это серия летних джазовых программ под открытым небом, которые уже 4-й сезон радуют жителей Петербурга и гостей Северной столицы. Демократичный музыкальный open-air в самом сердце города — рецепт отличного настроения на целое лето!

Не упустите возможность насладиться летом, джазом и атмосферой Никольских рядов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Никольские ряды Санкт-Петербург, Садовая, 62а
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба) Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба) Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба) Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба) Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба) Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба) Джаз в Никольских. Группа Legendario (Куба)

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