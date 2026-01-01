Джаз в музее Пушкина при свечах

Джазовый вечер при свечах в Музее Пушкина

В мягком свете свечей звук обволакивает, а саксофон вздыхает в такт мыслям. На джазовом концерте, который проходит в самом сердце Москвы, в величественном зале Музея Пушкина, вы сможете насладиться атмосферой, где нет правил — только свинг и тёплый тембр фортепиано.

Исполнители вечера: Юлия Иконникова (фортепиано), Алексей Круглов (саксофон) и Карина Кожевникова (вокал). Этот вечер идеально подойдет тем, кто ищет умиротворения и нежности в музыке.

Атмосфера комнаты, старинные стены музея и мягкий полумрак создают идеальные условия для свободного течения джазовых мелодий. Здесь джаз не про форму, а про настроение: гибкие ритмы, тёплый звук и импровизация, рождающаяся на ваших глазах. В свете сотен свечей мелодии звучат иначе — ближе, пластичнее и насыщеннее дыханием момента.

Позвольте себе провести вечер в тишине, где не нужно спешить. Только звук, свет свечей и вы.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Вход в концертный зал с Хрущевского переулка!

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.