Джаз у моря «Night in New York»

Ночь джаза в Севкабель Порт

На Сцене у Моря в пространстве Севкабель Порт пройдет незабываемый джазовый концерт «Night in New York». Приглашаем вас провести романтический летний вечер, погрузившись в атмосферу Нью-Йорка!

Представьте, как набережная Севкабель Порта на несколько часов превращается в мировую столицу джаза. Ночные огни Таймс-сквер загораются, а в Гарлеме звучит знакомый низкий голос: «What a wonderful world!» Фоном к этому путешествию станут невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн одной из самых популярных набережных Санкт-Петербурга.

Музыка, которая вдохновляет

В этот вечер вас ждет потрясающий джаз, без которого невозможно представить романтический вечер в Нью-Йорке. Знаменитые хиты всех времен будут исполнены талантливым Synergy Jazz Band. В репертуаре — песни от Френка Синатры до Луи Армстронга, от Эллы Фицджеральд до Рэя Чарльза.

Голосом этого музыкального путешествия станет Алиса Кокова — вокалистка и звезда на небосклоне петербургского джаза. Она — лауреат международных конкурсов и фестивалей, а также актриса Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл).

Создайте романтические воспоминания

Это не просто джаз. Это джаз у самого моря, в лучшем городском пространстве Петербурга. Теплота летнего вечера, потрясающий вид на залив, загорающиеся в темноте лампочки и лучшие джазовые хиты — все это создаст атмосферу, наполненную романтикой и магией.

Подарите себе и любимым незабываемый вечер! До встречи в Севкабель Порт!