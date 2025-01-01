Джаз-трио при свечах. Нино Рота, Поль Мориа, Эннио Морриконе

Музыка великих композиторов: Концерт в Коломенском

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный трем выдающимся композиторам, которые оказали колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и культуру в целом. Их музыка, отличающаяся разнообразием и выразительностью, продолжает покорять сердца миллионов слушателей по всему миру.

Программа концерта

В рамках выступления для вас прозвучат головокружительные саундтреки к культовым фильмам, таким как:

«Однажды в Америке»

«Крестный отец»

«Профессионал»

Исполнение джазового трио обещает создать неповторимую атмосферу и погрузить зрителей в мир киномузыки.

Исполняемые произведения

В программе:

П. Мориа: Токката, Ноктюрн, Менуэт, В духе Фигаро

Музыка Вивальди

Э. Моррикконе: музыка из фильмов «Однажды в Америке», «Профессионал», «Меня зовут Никто»

Н. Рота: музыка из «Крестный отец», «Сладкая жизнь», «Иллюзионист»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Андрей Юматов (гитара)

Роман Могучев (бас-гитара)

Анна Суслова (фортепиано)

Информация о концерте

Общая продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Место проведения

Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, Театральной Хоромине.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу киноискусства!