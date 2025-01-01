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Джаз-трио при свечах. Нино Рота, Поль Мориа, Эннио Морриконе
Билеты от 800₽
Киноафиша Джаз-трио при свечах. Нино Рота, Поль Мориа, Эннио Морриконе

Джаз-трио при свечах. Нино Рота, Поль Мориа, Эннио Морриконе

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка великих композиторов: Концерт в Коломенском

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный трем выдающимся композиторам, которые оказали колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и культуру в целом. Их музыка, отличающаяся разнообразием и выразительностью, продолжает покорять сердца миллионов слушателей по всему миру.

Программа концерта

В рамках выступления для вас прозвучат головокружительные саундтреки к культовым фильмам, таким как:

  • «Однажды в Америке»
  • «Крестный отец»
  • «Профессионал»

Исполнение джазового трио обещает создать неповторимую атмосферу и погрузить зрителей в мир киномузыки.

Исполняемые произведения

В программе:

  • П. Мориа: Токката, Ноктюрн, Менуэт, В духе Фигаро
  • Музыка Вивальди
  • Э. Моррикконе: музыка из фильмов «Однажды в Америке», «Профессионал», «Меня зовут Никто»
  • Н. Рота: музыка из «Крестный отец», «Сладкая жизнь», «Иллюзионист»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Андрей Юматов (гитара)
  • Роман Могучев (бас-гитара)
  • Анна Суслова (фортепиано)

Информация о концерте

Общая продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Место проведения

Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, Театральной Хоромине.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу киноискусства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
15:00 от 800 ₽

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