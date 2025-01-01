Джаз-трио при свечах. Нино Рота, Поль Мориа, Эннио Морриконе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный трем выдающимся композиторам, которые оказали колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и культуру в целом. Их музыка, отличающаяся разнообразием и выразительностью, продолжает покорять сердца миллионов слушателей по всему миру.
В рамках выступления для вас прозвучат головокружительные саундтреки к культовым фильмам, таким как:
Исполнение джазового трио обещает создать неповторимую атмосферу и погрузить зрителей в мир киномузыки.
В программе:
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Общая продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, Театральной Хоромине.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу киноискусства!