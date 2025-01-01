Джаз Трио Кнари Нерсесовой: Концерт в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в мир музыки, где встречаются кофе и вино! Концерт Кнари Нерсесовой проходит в Санкт-Петербурге и готов подарить вам незабываемые эмоции. Авторская музыка этой талантливой пианистки пробуждает глубокие чувства и оставляет яркие впечатления.

Творчество Кнари Нерсесовой

Кнари Нерсесова – петербургская джазовая пианистка и композитор, выпускница Музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского. Она прошла обучение у выдающегося джазового композитора и пианиста Андрея Кондакова.

В музыке Кнари перекликаются энергичность и бескомпромиссность с нежностью, уязвимостью и задумчивостью. Лирические мелодии превращаются в прозрачные ручьи и бурлящие водопады импровизаций. Уникальный стиль музыкантки создаст в вашем воображении неповторимые образы.

Международный опыт

Кнари Нерсесова успела поработать в Южной Корее, Турции и выступить в Швеции с gospel-хором Joybells и группой Total Praise. Она также была клавишницей группы, возглавляемой финалисткой шоу "Голос" Ренатой Волкиевич. В настоящее время Кнари сотрудничает с различными музыкантами, играет в группе SONK Collective и работает над своим альбомом.

Состав трио

В составе трио Кнари Нерсесовой выступают яркие и самобытные музыканты:

Евгений Тисленко – талантливый контрабасист и продюсер, основатель собственного лейбла и лидер группы Funkodoxals;

Денис Каверзнев – великолепный барабанщик-универсал, участник группы ЭМПАТИ и лауреат российских и зарубежных конкурсов;

Михаил Шипов – джазовый тенор-саксофонист и флейтист. Обладает глубоким тембром и насыщенным звучанием, а также умением создавать яркие импровизации с элементами музыкального юмора.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта! Приходите на концерт и позвольте себе насладиться невероятной атмосферой джаза!