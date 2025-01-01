Джаз с оркестром «Christmas Gala»

Christmas Gala: джазовый рождественский вечер в Нью-Йорке на Севкабель Порту

30 декабря приглашаем вас на незабываемое предновогоднее приключение! На несколько часов Севкабель Порт превратится в мировую столицу джаза. Вы окажетесь в атмосфере Нью-Йорка, где на Таймс Сквер падают огромные снежинки, а в Гарлеме звучит знакомый низкий голос: What a wonderful world! А вокруг — удивительная джазовая музыка, без которой невозможно представить рождественский вечер.

На большой сцене в павильоне УКТ, украшенной лампочками и мишурой, выступит Dreamers Orchestra под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева. Музыканты исполнят главные новогодние хиты всех времен, включая песни Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и Рэя Чарльза. В роли вокалиста джазового путешествия выступит молодая и яркая певица из Санкт-Петербурга Анастасия Сазонова.

После концерта: прогулка и зимние развлечения

После концерта у вас будет возможность прогуляться по Севкабель Порт, усеянному рождественскими огнями. Займите место в уютном ресторанчике, посетите новогоднюю ярмарку или покатайтесь на катке у моря, чтобы сделать ваш вечер еще более незабываемым!

О музыкантах: кто стоит за шоу

Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева исполняет музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра — это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт, создают уникальную атмосферу.

Станислав Чигадаев — пианист, аранжировщик, композитор и лауреат международных конкурсов. Он работал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Анастасия Сазонова, благодаря своему многогранному и запоминающемуся тембру голоса, покорила не только российскую сцену, но и обрела известность за рубежом.

Не упустите возможность!

Подарите себе и своим близким незабываемый праздничный вечер! Ждем вас в маленьком Нью-Йорке, пространстве Севкабель Порт!