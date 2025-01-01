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Джаз с Ильей Филипповым. Трибьют Оскару Питерсону
Киноафиша Джаз с Ильей Филипповым. Трибьют Оскару Питерсону

Джаз с Ильей Филипповым. Трибьют Оскару Питерсону

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 13 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 1000 ₽

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