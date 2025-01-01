Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз с Ильёй Филипповым. Песни о любви
Киноафиша Джаз с Ильёй Филипповым. Песни о любви

Джаз с Ильёй Филипповым. Песни о любви

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Ильей Филипповым в Краснодаре

 Илья Филиппов – известный музыкант, звезда рояля и джазовой импровизации. Он является участником многочисленных российских и зарубежных фестивалей, а также проектов современной музыки.

На сцене Илья Филиппов выступает в роли лидера большого коллектива, который считается флагманом отечественного джаза юга России. Эта музыкальная программа обещает стать незабываемым событием для всех любителей джаза и мелодий о любви.

Что ожидать от вечера?

Весь вечер в исполнении Ильи Филиппова и струнного квартета будут звучать трогательные и мелодичные песни о любви. Музыка создаст атмосферу романтики и тепла, пригласив зрителей в волшебный мир чувств и эмоций.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться мастерством и импровизацией одного из лучших музыкантов страны. Убедитесь, что джаз и любовь могут быть не только темами для песен, но и живым опытом, который останется с вами надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 ноября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
18+
Джаз Эстрада
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
29 декабря в 20:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 1100 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
30 октября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2800 ₽
Ермак!
16+
Рок
Ермак!
20 ноября в 20:00 Sgt. Peppers Bar
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше