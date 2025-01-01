Джаз с Ильёй Филипповым. Песни о любви

Музыкальный вечер с Ильей Филипповым в Краснодаре

Илья Филиппов – известный музыкант, звезда рояля и джазовой импровизации. Он является участником многочисленных российских и зарубежных фестивалей, а также проектов современной музыки.

На сцене Илья Филиппов выступает в роли лидера большого коллектива, который считается флагманом отечественного джаза юга России. Эта музыкальная программа обещает стать незабываемым событием для всех любителей джаза и мелодий о любви.

Что ожидать от вечера?

Весь вечер в исполнении Ильи Филиппова и струнного квартета будут звучать трогательные и мелодичные песни о любви. Музыка создаст атмосферу романтики и тепла, пригласив зрителей в волшебный мир чувств и эмоций.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться мастерством и импровизацией одного из лучших музыкантов страны. Убедитесь, что джаз и любовь могут быть не только темами для песен, но и живым опытом, который останется с вами надолго!