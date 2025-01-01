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Джаз-рассказ. Довлатов
Киноафиша Джаз-рассказ. Довлатов

Спектакль Джаз-рассказ. Довлатов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт по произведениям С. Довлатова

Джаз-Рассказ — это не просто спектакль, а уникальное пространство, в котором текст Сергея Довлатова взаимодействует с музыкой. Здесь зрители смогут насладиться известными произведениями автора в сопровождении джазовых импровизаций.

Музыка и литература

Артисты и музыканты Санкт-Петербурга читают произведения Довлатова, исполняют джазовые композиции и поют. Музыка не просто фоновая — она органично вплетена в рассказ и активно дискутирует с текстом, создавая необычный диалог между словом и мелодией.

Исполнители

В спектакле участвуют талантливые исполнители:

  • Актер: Кузьма Стомаченко
  • Вокал: Анна Петросян
  • Lev Piano Band:
    • Саксофон: Алексей Стадник
    • Ударные: Андрей Панин
    • Клавиши: Лев Шишкин
    • Контрабас: Пётр Гогитидзе


Джаз-Рассказ — это возможность не только услышать, но и почувствовать, как джазовая музыка оживляет текст, наполняя его новыми смыслами. Приходите на спектакль и погружайтесь в мир, где литература встречается с музыкой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 1500 ₽

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