Спектакль Джаз-рассказ. Довлатов

Спектакль-концерт по произведениям С. Довлатова

Джаз-Рассказ — это не просто спектакль, а уникальное пространство, в котором текст Сергея Довлатова взаимодействует с музыкой. Здесь зрители смогут насладиться известными произведениями автора в сопровождении джазовых импровизаций.

Музыка и литература

Артисты и музыканты Санкт-Петербурга читают произведения Довлатова, исполняют джазовые композиции и поют. Музыка не просто фоновая — она органично вплетена в рассказ и активно дискутирует с текстом, создавая необычный диалог между словом и мелодией.

Исполнители

В спектакле участвуют талантливые исполнители:

Актер: Кузьма Стомаченко

Кузьма Стомаченко Вокал: Анна Петросян

Анна Петросян Lev Piano Band: Саксофон: Алексей Стадник Ударные: Андрей Панин Клавиши: Лев Шишкин Контрабас: Пётр Гогитидзе





Джаз-Рассказ — это возможность не только услышать, но и почувствовать, как джазовая музыка оживляет текст, наполняя его новыми смыслами. Приходите на спектакль и погружайтесь в мир, где литература встречается с музыкой!