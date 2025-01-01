Спектакль Джаз-рассказ. Довлатов

Джаз-Рассказ — это не просто спектакль, а уникальное пространство, в котором текст Сергея Довлатова взаимодействует с музыкой. Здесь зрители смогут насладиться известными произведениями автора в сопровождении джазовых импровизаций.
Музыка и литература
Артисты и музыканты Санкт-Петербурга читают произведения Довлатова, исполняют джазовые композиции и поют. Музыка не просто фоновая — она органично вплетена в рассказ и активно дискутирует с текстом, создавая необычный диалог между словом и мелодией.
Исполнители
В спектакле участвуют талантливые исполнители:
Джаз-Рассказ — это возможность не только услышать, но и почувствовать, как джазовая музыка оживляет текст, наполняя его новыми смыслами. Приходите на спектакль и погружайтесь в мир, где литература встречается с музыкой!