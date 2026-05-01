Джаз, проверенный временем. Майлз Дэвис. Квартет Сергея Проня
6+
О концерте

Майский сезон джаза: юбилей Майлза Дэвиса

В мае 2026 года могло бы состояться столетие легендарного джазового музыканта Майлза Дэвиса. В связи с этим специальный майский сезон проекта «Джаз, проверенный временем» будет посвящен его творчеству.

Целую программу наполнит цепляющая и пронзительная музыка Майлза Дэвиса, виртуозно исполненная известным на уральской джазовой сцене Квартетом трубача Сергея Проня. Музыканты, завоевавшие признание и любовь публики, гарантируют незабываемое звучание.

Помимо музыкального выступления, Сергей Проня поделится с гостями увлекательными историями о самых ярких эпизодах из жизни великого музыканта, что добавит особую атмосферу вечеру.

Условия покупки билетов

При покупке билетов на сайте доступны по два места за столиком. Остальные места можно будет докупить уже на месте. Обратите внимание на это, чтобы обеспечить себе комфортное размещение во время шоу.

Май
31 мая воскресенье
18:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1100 ₽

