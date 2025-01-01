Джаз при свечах

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижер – Борис Фрумкин В программе: «вечнозеленые» мелодии Дж. Гершвина, И. Дунаевского, Р. Роджерса, Ф. Лоу, М. Блантера, Дж. Керна и других известных авторов в исполнении оркестра им. Лундстрема при свечах. 12 сентября самый «долгоиграющий» биг-бэнд в мире, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема подарит москвичам в преддверии осени роскошный букет вечнозеленых мелодий, незабываемые песни в джазовом оркестровом изложении. В программе – произведения американского классика Джорджа Гершвина, авторов всемирно известных мюзиклов и песен Ричарда Роджерса, Фредерика Лоу и Джерома Керна, чьи мелодии стали джазовыми стандартами, а также Исаака Дунаевского и Матвея Блантера, музыку которых называют символом советской эпохи. Гершвин и Дунаевский – два полюса программы, два великих мастера. Имя Гершвина известно всем без исключения любителям музыки. Яркое, искрометное творчество американского классика любимо всеми – и любителями джаза, и поп-музыки, и поклонниками классики. Он сумел то, что казалось почти невозможным – соединить джаз и классику, создав поистине бессмертные произведения. Не меньшим новатором в музыке стал и Исаак Дунаевский. Он радикально обновил язык советской массовой песни, обогатив его элементами джаза. Дунаевский – создатель «советского Бродвея» и фантастических песенных хитов: «Широка страна моя родная», «Дорогая моя столица», песни из «Веселых ребят». При этом он не считал себя джазовым композитором, потому что его репертуар был гораздо шире стилистически, но он прекрасно ориентировался в джазовой музыке и многие из его композиций и песен взяли на вооружение джазовые музыканты. Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема – коллектив с уникальной историей, он давно и по праву считается культурным брендом России. Отмечая в этом сезоне 90-летний юбилей, коллектив находится в прекрасной форме. Сегодня в его составе много блестящих молодых музыкантов, которых джазовые критики называют надеждой отечественного джаза. Концерт джазового оркестра имени Олега Лундстрема подарит зрителям зала церковных соборов Храма Христа Спасителя незабываемый, волшебный вечер джазовой музыки при свечах! Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут