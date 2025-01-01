Джаз при свечах в «Горизонтах»

Когда ночь обнимает город и огни Петербурга сверкают в панорамных окнах, звучит живой джаз. 30 января в 20:00 ваш вечер обретёт особое звучание.

Музыка, наполняющая атмосферу

Звуки саксофона и вечерний Петербург сплетутся в симфонию, создавая атмосферу, где каждый момент словно дышит романтикой. Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, который оживляет городскую магию.

Интересные факты о джазе

Джаз — это не только музыка, но и культура, которая зародилась в начале 20 века в США. Он объединил различные музыкальные стили и стал символом свободы и самовыражения. На нашем мероприятии вы сможете насладиться как классическими джазовыми композициями, так и современными интерпретациями.

Не упустите шанс

Приходите и окунитесь в атмосферу живого джаза в «Горизонты». Этот вечер станет уникальным опытом для всех ценителей музыки и романтики!