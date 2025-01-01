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Джаз при свечах
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Джаз при свечах

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Джаз при свечах в «Горизонтах»

Когда ночь обнимает город и огни Петербурга сверкают в панорамных окнах, звучит живой джаз. 30 января в 20:00 ваш вечер обретёт особое звучание.

Музыка, наполняющая атмосферу

Звуки саксофона и вечерний Петербург сплетутся в симфонию, создавая атмосферу, где каждый момент словно дышит романтикой. Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, который оживляет городскую магию.

Интересные факты о джазе

Джаз — это не только музыка, но и культура, которая зародилась в начале 20 века в США. Он объединил различные музыкальные стили и стал символом свободы и самовыражения. На нашем мероприятии вы сможете насладиться как классическими джазовыми композициями, так и современными интерпретациями.

Не упустите шанс

Приходите и окунитесь в атмосферу живого джаза в «Горизонты». Этот вечер станет уникальным опытом для всех ценителей музыки и романтики!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
20:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
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