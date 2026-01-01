Джаз под звёздами

Джазовй концерт в Люмьер Холле

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет любимые джазовые композиции и захватывающее визуальное оформление. Огромные панорамные экраны, заполняющие всю стену, перенесут вас в мир космических пейзажей, создавая атмосферу, способную затронуть самые глубокие струны души.

На этом концерте джазовая группа Lush Life исполнит программу, которая включает джазовые стандарты, знакомые каждому, в исполнении таких мастеров, как Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Jane Monheit, Norah Jones и George Benson. Также в репертуаре — песни из бродвейских мюзиклов 40-60-х годов и редкие, пронзительные композиции.

Вы сможете насладиться многообразием джазовых мелодий, которые словно танцуют среди звезд, отражая всю палитру человеческих эмоций — от радости до меланхолии, от страсти до покоя. Каждая нота будет звучать в гармонии с величественными картинами космоса, создавая уникальный синтез музыки и визуального искусства.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного концерта, где живое выступление музыкантов соперничает с красотой бескрайнего звездного неба. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые грани музыкального восприятия!