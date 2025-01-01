Джаз под звездами «Night in New York»

Меню
Ночной джаз в петербургском Планетарии

В Петербургском Планетарии состоится уникальный концерт «Night in New York» в рамках программы «Джаз под звёздами». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться знаменитым джазом всех времён в исполнении Soft Jazz Quartet.

На концерте прозвучат шедевры Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и Рэя Чарльза. Вечер станет незабываемым благодаря вокалистке Марине Илюньчевой, восходящей звезде петербургской джазовой сцены. Приготовьтесь к захватывающему музыкальному путешествию, которое перенесет вас в романтический Нью-Йорк.

Во время концерта над головами зрителей будут лететь кометы, рождаться и умирать созвездия, а темноту зрительного зала заполнит бескрайний космос. Это шоу станет отличным поводом провести вечер глубоко и необычно, а также прекрасным подарком для вашей второй половинки или шансом встретить единомышленника.

Марина Илюньчева — талантливая певица и автор песен, лауреат всероссийских конкурсов и участница крупных фестивалей. Её голос можно услышать в мультфильмах Disney, таких как Елена — принцесса Авалора, София Прекрасная, Рапунцель и многих других. Марика уже успела завоевать популярность на радиостанциях как в России, так и за рубежом.

Soft Jazz Quartet — один из ведущих джазовых ансамблей Петербурга, возглавляемый Ильей Щеклейном. Артисты коллектива — участники и лауреаты таких известных фестивалей, как Усадьба -джаз, Gnesin -jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Илья Щеклейн — победитель конкурса Jazz Battle 2017 среди пианистов, член жюри музыкальных конкурсов и автор музыки для российских и зарубежных фильмов и сериалов.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу джазовой ночи под звездами!

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

