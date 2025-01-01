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Киноафиша Джаз под звездами «Fly Me to the Moon»

Джаз под звездами «Fly Me to the Moon»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический концерт «Fly me to the moon» в Петербургском Планетарии

В петербургском Планетарии пройдет уникальный романтический концерт «Fly me to the moon». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться знаменитым джазом о любви, исполненным талантливым квартетом Soft Jazz Quartet и солисткой Мариной Илюньчевой.

Музыка под звездами

В программе концерта прозвучат легендарные хиты, такие как «Fly Me to the Moon» и «What A Wonderful World». Атмосфера вечера будет дополнена эффектами: над головами зрителей будут лететь кометы, созвездия будут рождаться и умирать, а темноту зала заполнит бескрайний космос. Это сделает музыкальный вечер по-настоящему незабываемым.

Идеальный подарок

Концерт «Fly me to the moon» — это отличный подарок для вашей половинки, шанс найти близкого по духу человека и просто повод провести вечер необычно. Не упустите возможность сделать свою встречу романтичной и волшебной.

Об артистах

Soft Jazz Quartet — один из самых ярких джазовых ансамблей Санкт-Петербурга. Лидером коллектива является Илья Щеклеин, участник и лауреат множества джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», «Gnesin-jazz» и «Petrojazz». В 2017 году Илья стал победителем конкурса «Jazz Battle» среди пианистов и активно участвует в музыкальных проектах на телевидении.

Марина Илюньчева, известная как Марика, — певица и автор песен, лауреат всероссийских конкурсов и участница крупных фестивалей. Ее голос можно услышать во многих мультфильмах компании Дисней, включая «Елену — принцессу Авалора» и «Софию Прекрасную».

Не пропустите это удивительное событие! Концерт состоится в уютной атмосфере Планетария, где музыка и звезды создадут неповторимое настроение романтики и любви.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon» Джаз под звездами «Fly Me to the Moon»

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