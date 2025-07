Джаз под звездами «Fly Me to the Moon»

Романтический концерт «Fly me to the moon» в Петербургском Планетарии

В петербургском Планетарии пройдет уникальный романтический концерт «Fly me to the moon». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться знаменитым джазом о любви, исполненным талантливым квартетом Soft Jazz Quartet и солисткой Мариной Илюньчевой.

Музыка под звездами

В программе концерта прозвучат легендарные хиты, такие как «Fly Me to the Moon» и «What A Wonderful World». Атмосфера вечера будет дополнена эффектами: над головами зрителей будут лететь кометы, созвездия будут рождаться и умирать, а темноту зала заполнит бескрайний космос. Это сделает музыкальный вечер по-настоящему незабываемым.

Идеальный подарок

Концерт «Fly me to the moon» — это отличный подарок для вашей половинки, шанс найти близкого по духу человека и просто повод провести вечер необычно. Не упустите возможность сделать свою встречу романтичной и волшебной.

Об артистах

Soft Jazz Quartet — один из самых ярких джазовых ансамблей Санкт-Петербурга. Лидером коллектива является Илья Щеклеин, участник и лауреат множества джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», «Gnesin-jazz» и «Petrojazz». В 2017 году Илья стал победителем конкурса «Jazz Battle» среди пианистов и активно участвует в музыкальных проектах на телевидении.

Марина Илюньчева, известная как Марика, — певица и автор песен, лауреат всероссийских конкурсов и участница крупных фестивалей. Ее голос можно услышать во многих мультфильмах компании Дисней, включая «Елену — принцессу Авалора» и «Софию Прекрасную».

Не пропустите это удивительное событие! Концерт состоится в уютной атмосфере Планетария, где музыка и звезды создадут неповторимое настроение романтики и любви.