Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе
Киноафиша Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе

Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе

6+
Возраст 6+

О концерте

Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе

Приглашаем вас на незабываемый концерт в клубе Игоря Бутмана, который подарит яркое смешение музыкальных произведений, шуток и позитивного настроения. Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе — это уникальный формат, где каждый номер пронизан энергией и эмоциональной накалом.

Что вас ожидает?

На концерте вы сможете насладиться оригинальными композициями, выполненными в стиле джаз-панк. Этот жанр сочетает в себе элементы джаза и панка, создавая атмосферу несдержанной радости и драйва. Теона Контридзе, талантливая актриса и певица, даст волю своим эмоциям и неповторимому чувству юмора.

Атмосфера праздника

Концерт обещает быть не только музыкальным, но и театрализованным. Вы окажетесь в центре событий, где шутки и интерактивные элементы создадут особую атмосферу. Каждый зритель станет частью этого яркого шоу.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать свидетелем этого уникального мероприятия. Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе — это не просто концерт, это настоящий праздник для всех любителей музыки и театра.

Купить билет на концерт Джаз-панк кабаре Теоны Контридзе

Январь
3 января суббота
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 4000 ₽

