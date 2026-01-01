Оповещения от Киноафиши
Джаз-оркестр клуба Эссе

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый биг-бэнд в Esse Jazz Club

В клубе ЭССЕ Esse Jazz Club состоится первый полноформатный концерт нового биг-бэнда под руководством Овагема Султаняна. Музыканты, постоянные резиденты клуба и руководители собственных коллективов, объединятся, чтобы добавить новые смыслы и звучание ростовскому джазу.

Звезды вечера

Специальным гостем концерта станет Виталий Головнев, выпускник Российской Академии Музыки имени Гнесиных и бывший солист оркестров Олега Лундстрема и Игоря Бутмана. За его плечами выступления с такими великими музыкантами, как Юрий Саульский, Георгий Гаранян, Анатолий Кролл, Игорь Бриль, Герман Лукьянов и Давид Голощекин. Это делает его участие особенно привлекательным для зрителей.

Под руководством мастера

Биг-бэнд был образован весной 2025 года. В его составе — опытные музыканты, которые являются постоянными резидентами клуба Эссе, а также участники и руководители собственных коллективов. Все они объединились под руководством Овагема Султаняна, чтобы привнести новое звучание и смысл в музыкальную палитру ростовского джаза.

Успешные выступления

Оркестр уже успешно выступил на различных площадках города, собрав положительные отзывы и восторг поклонников джаза. В составе биг-бэнда можно встретить таких замечательных музыкантов, как Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт (Австралия), Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян, а также талантливых исполнителей из Ростова.

Концерт обещает понравиться любителям джаза и всем, кто ценит музыкальные эксперименты.

Март
9 марта понедельник
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

