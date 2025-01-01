Джаз-оркестр клуба Эссе

Новый джазовый оркестр в Ростове

Весной этого года в Ростове был создан уникальный джазовый оркестр, собравший лучших музыкантов города. В его составе — постоянные резиденты клуба Эссе, а также участники и руководители собственных коллективов. Среди них — заслуженные и признанные мастера российского джаза, объединившиеся под руководством Овагема Султаняна.

Цель оркестра — привнести новое звучание и смыслы в музыкальную палитру ростовского джаза. На данный момент оркестр успешно выступил на различных площадках города, радуя зрителей яркими и запоминающимися концертами.

Заслуженные музыканты на одной сцене

Вместе с оркестром выступают великолепные исполнители, такие как Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт (Австралия), Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян. В общей сложности, это творческое содружество позволяет создать динамичную атмосферу и передать зрителям все богатство джазовой культуры.

Не упустите возможность увидеть новый джазовый оркестр в действии и насладиться неповторимыми музыкальными моментами!