Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз-оркестр клуба Эссе
Киноафиша Джаз-оркестр клуба Эссе

Джаз-оркестр клуба Эссе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый джазовый оркестр в Ростове

Весной этого года в Ростове был образован новый джазовый оркестр. В его составе собраны музыканты, которые являются постоянными резидентами клуба Эссе, участниками и руководителями собственных коллективов. Все они – заслуженные и признанные мастера российского джаза.

Под руководством Овагема Султаняна оркестр нацелен на то, чтобы привнести новое звучание и смысл в музыкальную палитру ростовского джаза. Уже состоялись успешные выступления на разных площадках города, в которых принимали участие как известные, так и молодые талантливые исполнители.

Гостевые музыканты

В арсенале оркестра выступали великолепные музыканты, среди которых:

  • Ваагн Айрапетян
  • Дэн Барнетт (Австралия)
  • Артем Баденко
  • Сона Гюлхасян
  • Рафаэль Петросян

Не забыли и о ростовских исполнителях, которые также обогатили музыкальную программу.

Приходите на выступления и станьте частью нового музыкального явления в Ростове!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 15 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

16+
Тяжелый рок
Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг
20 ноября в 20:00 Подземка
от 600 ₽
Виктор Салтыков
12+
Поп Эстрада
Виктор Салтыков
1 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 1700 ₽
ADDicted
16+
Рок
ADDicted
23 ноября в 19:00 Подземка
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше