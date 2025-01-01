Джаз-оркестр клуба Эссе

Весной этого года в Ростове был образован новый джазовый оркестр. В его составе собраны музыканты, которые являются постоянными резидентами клуба Эссе, участниками и руководителями собственных коллективов. Все они – заслуженные и признанные мастера российского джаза.
Под руководством Овагема Султаняна оркестр нацелен на то, чтобы привнести новое звучание и смысл в музыкальную палитру ростовского джаза. Уже состоялись успешные выступления на разных площадках города, в которых принимали участие как известные, так и молодые талантливые исполнители.
В арсенале оркестра выступали великолепные музыканты, среди которых:
Не забыли и о ростовских исполнителях, которые также обогатили музыкальную программу.
