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Джаз-оркестр клуба Эссе во дворике Д30
Киноафиша Джаз-оркестр клуба Эссе во дворике Д30

Джаз-оркестр клуба Эссе во дворике Д30

6+
Возраст 6+

О концерте

Лето в звуках джаза: концерт в Кластере D30

Лето уже зажигает во всю, и пора наслаждаться музыкой на свежем воздухе! В уютном ростовском дворике пройдет специальный концерт, организованный джаз-клубом «Эссе» и перформативным пространством Д30. Проект под названием «Лето. Город. Джаз» подарит зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Джаз-оркестр клуба «Эссе»

Джаз-оркестр клуба «Эссе» был создан весной 2025 года и уже успел завоевать популярность среди любителей джаза. В его составе — профессионалы, постоянные резиденты клуба, а также участники и руководители собственных коллективов, которые известны на российской джазовой сцене.

Под руководством художественного руководителя Овагема Султаняна, оркестр стремится обогатить музыкальную палитру Ростова новым звучанием и смыслами. На их концертах уже звучали произведения в исполнении выдающихся музыкантов, таких как Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт из Австралии, Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян, а также многие талантливые ростовские исполнители.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс насладиться живым джазом в солнечном ростовском дворике! Концерт обещает быть ярким и насыщенным. Приходите и позвольте музыке зазвучать в вашем сердце!

Купить билет на концерт Джаз-оркестр клуба Эссе во дворике Д30

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В других городах
Август
29 августа суббота
20:30
Кластер D30 Space Ростов-на-Дону, Донская, 30
от 1000 ₽

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