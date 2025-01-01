Джаз-оркестр клуба Эссе во дворике Д30

Летний джазовый вечер в Ростове

Лето уже зажигает вовсю, и хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения, в теплую атмосферу уютного ростовского дворика. ВПЕРВЫЕ - совместный проект джаз-клуба Эссе и перформативного пространства Д30 - ЛЕТО. ГОРОД. ДЖАЗ. 24 августа в 20:00 в аутентичном дворе на Донской, 30 вы сможете провести незабываемый вечер вместе с джаз-оркестром клуба Эссе.

Неповторимая атмосфера

Романтика теплых ростовских вечеров в самом центре старого города создаст уникальную атмосферу. Вас ждёт живая музыка, мягкий свет, а также еда и напитки от винилового бара «На игле». Окунитесь в эту атмосферу летнего джазового вечера с настоящим ростовским биг-бендом.

О джаз-оркестре

Оркестр был образован весной этого года и состоит из музыкантов, постоянных резидентов клуба Эссе, участников и руководителей собственных коллективов, заслуженных и признанных мастеров российского джаза. Все они объединились под руководством Овагема Султаняна, чтобы создать полноценный джазовый оркестр и наполнить новым звучанием музыкальную палитру ростовского джаза.

Программа вечера

В программе вечера – любимые джазовые мелодии и выступление лучших ростовских вокалистов. Не упустите шанс насладиться живой музыкой в одном из самых атмосферных уголков города!