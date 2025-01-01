Джаз-оркестр клуба Эссе и Анастасия Бондарь

Новый джазовый оркестр в Ростове: незабываемый вечер

В день четырехлетия ростовского джаз-клуба «Эссе» на сцену впервые вышел новый биг-бэнд. Это событие обещает стать значимой вехой в музыкальной жизни города. Музыканты, постоянные резиденты клуба, объединились под руководством Овагема Султаняна, чтобы создать полноценный джазовый оркестр, который наполнит музыкальную палитру ростовского джаза новыми звучаниями и смыслами.

Знакомство с оркестром

Оркестр уже успел выступить на различных площадках Ростова, демонстрируя свое мастерство и оригинальность. В его составе играют великолепные музыканты: Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт (Австралия), Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян. Также на сцене будут наши ростовские исполнители, которые вносят свой вклад в атмосферу вечера.

Гость вечера: Анастасия Бондарь

Особым моментом станет выступление неподражаемой Анастасии Бондарь — джазовой вокалистки, выпускницы Ростовской консерватории имени Рахманинова и лауреата международных конкурсов. Ее уникальный, завораживающий тембр голоса и проникновенная манера исполнения создадут незабываемую атмосферу. Анастасия прекрасно владеет техникой вокальной импровизации «скэт», что позволит зрителям полностью погрузиться в мир музыки.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть наполненным эмоциями и музыкой, которая запомнится надолго. Не упустите возможность стать частью этого уникального события в ростовской джазовой жизни!