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Джаз-оркестр клуба Эссе и Анастасия Бондарь
Киноафиша Джаз-оркестр клуба Эссе и Анастасия Бондарь

Джаз-оркестр клуба Эссе и Анастасия Бондарь

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый джазовый оркестр в Ростове: незабываемый вечер

В день четырехлетия ростовского джаз-клуба «Эссе» на сцену впервые вышел новый биг-бэнд. Это событие обещает стать значимой вехой в музыкальной жизни города. Музыканты, постоянные резиденты клуба, объединились под руководством Овагема Султаняна, чтобы создать полноценный джазовый оркестр, который наполнит музыкальную палитру ростовского джаза новыми звучаниями и смыслами.

Знакомство с оркестром

Оркестр уже успел выступить на различных площадках Ростова, демонстрируя свое мастерство и оригинальность. В его составе играют великолепные музыканты: Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт (Австралия), Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян. Также на сцене будут наши ростовские исполнители, которые вносят свой вклад в атмосферу вечера.

Гость вечера: Анастасия Бондарь

Особым моментом станет выступление неподражаемой Анастасии Бондарь — джазовой вокалистки, выпускницы Ростовской консерватории имени Рахманинова и лауреата международных конкурсов. Ее уникальный, завораживающий тембр голоса и проникновенная манера исполнения создадут незабываемую атмосферу. Анастасия прекрасно владеет техникой вокальной импровизации «скэт», что позволит зрителям полностью погрузиться в мир музыки.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть наполненным эмоциями и музыкой, которая запомнится надолго. Не упустите возможность стать частью этого уникального события в ростовской джазовой жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 18 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

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