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Джаз-оркестр CoolGroove BigBand
Билеты от 2000₽
Киноафиша Джаз-оркестр CoolGroove BigBand

Джаз-оркестр CoolGroove BigBand

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: CoolGroove BigBand на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный классике американского джаза и соул музыки! Джаз-оркестр CoolGroove BigBand под руководством Юрия Ковешникова готов порадовать зрителей яркими и эмоциональными композициями, которые не оставят равнодушными ни одного поклонника жанра.

Завораживающая программа

В программе вечера звучат хиты, которые стали настоящими символами эпохи. Вы услышите знаменитые произведения, написанные такими мастерами, как Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и Рэй Чарльз. Каждое выступление оркестра — это не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, где каждый звук наполнен жизнью.

Необычный формат

Специально для этого вечера оркестр подготовил уникальную интерпретацию известнейших джазовых стандартов. Вы сможете не только насладиться музыкой, но и увидеть, как она оживает на сцене под мастерским руководством Ковешникова. Это не просто музыка — это целое путешествие по истории джаза и соула.

Интересные факты

  • CoolGroove BigBand — один из самых известных джазовых оркестров в стране, который выступает на международных фестивалях.
  • Оркестр состоит из профессиональных музыкантов, многие из которых являются обладателями наград и дипломов.
  • Юрий Ковешников — не только дирижер, но и композитор, который активно развивает джазовую культуру в России.

Приходите и погрузитесь в атмосферу джаза и соула, подарите себе вечер, наполненный музыкой и эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽
18 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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