Джаз на всех языках: вечер живой музыки в филармонии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное мероприятие «Джаз на всех языках», где прозвучат джазовые композиции в исполнении талантливых музыкантов. Каждый концерт этой серии представляет собой захватывающее путешествие по разнообразным стилям и жанрам джаза.

Организация и программа

Организатором концерта выступает Новосибирская филармония, известная своими качественными концертами и театральными постановками. На этот раз диалог с залом будет происходить через призму различных музыкальных языков, демонстрируя богатство джазовой стилистики: от босса-новы и народных напевов до мощных баллад и захватывающего свинга.

Участники концерта

В центре внимания — потрясающая солистка Вокального ансамбля Павла Шаромова, Елена Забарская, которая займет лидирующую позицию на сцене. Вместе с ней выступит весь ансамбль и гости программы: Трио Алексея Подымкина из Москвы. Подготовленная для слушателей программа обещает быть яркой и насыщенной, включающей классические джазовые произведения в современных интерпретациях.

Даже самые искушенные поклонники джазовых стандартов смогут открыть для себя новые звуковые грани и неожиданные возможности музыкальных инструментов на этом концерте. Приятным сюрпризом станут авторские композиции самого Алексея Подымкина, который занимает видное место в элите отечественного джаза.

Кому стоит пойти?

Это мероприятие будет интересно любителям джазовой музыки и тем, кто хочет открыть для себя новые звуки и стили. Ждем вас на нашей дружеской и атмосферной встрече, где соберутся люди, влюбленные в хорошую музыку и живой вокал.