Джаз на виниле с Александром Михайловским в Джазовой филармонии

Приглашаем вас на уникальную серию образовательных лекций «Джаз на виниле с Александром Михайловским», где гости Джазовой филармонии познакомятся с самыми значимыми записями в истории джаза. Этот проект позволит вам насладиться тщательно отобранной музыкой, звучащей с оригинальных виниловых пластинок.

О программе

Программа включает не только завораживающие джазовые мелодии, но и интересные факты, а также запоминающиеся истории из жизни великих джазовых музыкантов. Все это будет выразительно рассказано профессиональным ведущим Александром Михайловским.

Об Александре Михайловском

Александр Михайловский – петербургский джазовый музыкант и гитарист, который уже давно завоевал признание в мире джаза. Он является лауреатом конкурсов «Осенний марафон» и «Гнесин-Джаз». Как преданный поклонник джазового искусства, Александр также ведет фестиваль «Свинг Белой ночи» и обладает харизматичным сценическим обаянием, что делает его идеальным ведущим концертов.

Интересные факты

В третьем концертном сезоне Александр представляет свой уникальный проект, реализовав в Филармонии джазовой музыки более 30 тематических вечеров. Каждый из них – это возможность глубже понять и оценить джаз как музыкальный жанр.

Продолжительность программы составляет 1 час 15 минут, и она проходит без антракта. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального опыта!