Джаз на шести струнах

Концерт Андрея Рябова в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки готова порадовать зрителей выступлением Андрея Рябова — одного из ведущих джазовых гитаристов России. Этот музыкант уже более чем три десятилетия вдохновляет поклонников джаза своим мастерством и уникальным стилем.

Заслуженные достижения

Андрей Рябов начал свою музыкальную карьеру в начале 80-х, став участником Ансамбля джазовой музыки Давида Голощёкина. В 1987 году он был удостоен титула «Лучший джазовый гитарист страны» по версии критиков. С 1992 года Рябов жил и работал в Нью-Йорке, где сотрудничал с такими известными музыкантами, как Ричи Коул, Джим Холл и коллектив Yellowjackets.

Созвездие талантов

На сцене Рябов выступит в составе трио, в которое также вошли Вадим Михайлов на контрабасе и Андрей Иванов на ударных. Это не просто однократное выступление, а настоящая джазовая симфония, способная привлечь внимание как знатоков жанра, так и новичков.

Поклонники джаза оценят

Концерт обещает стать музыкальным событием, в котором соединятся virtuozность исполнителей, интересные импровизации и неподражаемая атмосфера джаза. Не упустите возможность насладиться вечерним звучанием музыки, которое останется в вашем сердце надолго!