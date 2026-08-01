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Джаз на Крыше отеля Ibis
Билеты от 1500₽
Киноафиша Джаз на Крыше отеля Ibis

Джаз на Крыше отеля Ibis

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Звёздный вечер с Герчаковыми на крыше Ibis

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединит лучших артистов страны! На крыше отеля Ibis соберутся Народный артист России Евгений Герчаков и актриса и певица Ольга Герчакова, чтобы порадовать зрителей незабываемым концертом.

Где и когда

Место проведения — крыша отеля Ibis, расположенного по адресу: ул. Киевская, 2, 5 этаж. Сбор гостей начнётся в 18:00.

Что вас ждёт

  • В мире музыки, наполненной живыми хитовыми мелодиями, выступит знаменитый инструментальный состав "Jazz Up Band".
  • Презентация новой совместной песни героев вечера.
  • Звёздные гости подарят атмосферу праздника:
    • Лариса Вербицкая, заслуженная артистка России и известный телеведущий.
    • Наталья Мордкович, тоже заслуженная артистка России.
    • И другие известные лица!
  • Восхитительные блюда от шеф-повара под открытым небом.
  • Новые коллаборации и много интересного!
  • Завершение вечера — Disco Party под звёздным небом с видом на Москву.

Подарок для гостей

Каждый гость получит сертификат на ночь в отеле «Ибис». Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании звезд!

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Август
25 августа вторник
19:00
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
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