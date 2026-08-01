Джаз на Крыше отеля Ibis

Звёздный вечер с Герчаковыми на крыше Ibis

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединит лучших артистов страны! На крыше отеля Ibis соберутся Народный артист России Евгений Герчаков и актриса и певица Ольга Герчакова, чтобы порадовать зрителей незабываемым концертом.

Где и когда

Место проведения — крыша отеля Ibis, расположенного по адресу: ул. Киевская, 2, 5 этаж. Сбор гостей начнётся в 18:00.

Что вас ждёт

В мире музыки, наполненной живыми хитовыми мелодиями, выступит знаменитый инструментальный состав "Jazz Up Band".

Презентация новой совместной песни героев вечера.

Звёздные гости подарят атмосферу праздника: Лариса Вербицкая, заслуженная артистка России и известный телеведущий. Наталья Мордкович, тоже заслуженная артистка России. И другие известные лица!

Восхитительные блюда от шеф-повара под открытым небом.

Новые коллаборации и много интересного!

Завершение вечера — Disco Party под звёздным небом с видом на Москву.

Подарок для гостей

Каждый гость получит сертификат на ночь в отеле «Ибис». Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании звезд!