Джаз на Крыше отеля Ibis

Звёздный вечер с Герчаковыми на крыше Ibis
Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединит лучших артистов страны! На крыше отеля Ibis соберутся Народный артист России Евгений Герчаков и актриса и певица Ольга Герчакова, чтобы порадовать зрителей незабываемым концертом.
Где и когда
Место проведения — крыша отеля Ibis, расположенного по адресу: ул. Киевская, 2, 5 этаж. Сбор гостей начнётся в 18:00.
Что вас ждёт
- В мире музыки, наполненной живыми хитовыми мелодиями, выступит знаменитый инструментальный состав "Jazz Up Band".
- Презентация новой совместной песни героев вечера.
- Звёздные гости подарят атмосферу праздника:
- Лариса Вербицкая, заслуженная артистка России и известный телеведущий.
- Наталья Мордкович, тоже заслуженная артистка России.
- И другие известные лица!
- Восхитительные блюда от шеф-повара под открытым небом.
- Новые коллаборации и много интересного!
- Завершение вечера — Disco Party под звёздным небом с видом на Москву.
Подарок для гостей
Каждый гость получит сертификат на ночь в отеле «Ибис». Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании звезд!