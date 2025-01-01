Джаз на корабле: Концерт на Северном речном вокзале

Погрузитесь в мир джаза на уникальном концерте, который пройдет на борту корабля, отправляющегося с Северного речного вокзала. Это не просто музыкальное событие, а настоящая джазовая ночь, где музыка и атмосфера создадут незабываемые впечатления.

Место проведения

Северный речной вокзал — одно из самых живописных мест Москвы, где современные ритмы джаза встретятся с исторической атмосферой. Корабль, на котором пройдет концерт, предлагает уютную обстановку для наслаждения музыкой.

Исполнители

На сцене выступят известные джазовые музыканты, которые подарят вам вечер, наполненный яркими эмоциями и качественной музыкой. В программе — как классические джазовые композиции, так и современные произведения.

Дополнительная информация

Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как количество мест ограничено. Также позаботьтесь о том, чтобы одеться по погоде — концерт пройдет на открытой палубе.

Не упустите возможность провести вечер в компании джаза и хорошей компании. Ждем вас на Северном речном вокзале!