Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джаз на глубине
Билеты от 2000₽
Киноафиша Джаз на глубине

Джаз на глубине

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Джаз в Бункере-42

Под самым сердцем Москвы, в легендарном Бункере-42 на Таганке, рождается музыка, которой мало места на поверхности. Здесь, в мягком полумраке подземных залов, звуки проходят сквозь бетонные стены и проникают в самое сердце города, оставаясь в нем надолго.

Музыка, которая объединяет эпохи

Серия концертов «Джаз на глубине» предлагает зрителям уютную и атмосферную обстановку. Каждая встреча – это новая история, способная перенести слушателя в другой мир. Можно насладиться:

  • Кубинскими мелодиями с привкусом солнца и моря;
  • Африканскими ритмами, от которых ноги сами идут в танец;
  • Нежным советским джазом, несущим свою трогательную историю.

Музыка, пережившая время

Эпохи и континенты встречаются в этом уникальном проекте, чтобы подарить Москве музыку, которую не забудешь. Это не просто концерт — это путешествие вглубь. Туда, где свет гаснет, но музыка звучит еще ярче. Где бетон отражает саксофон, а каждый аккорд делает зал теплее, а город наверху — тише.

Не упустите возможность стать частью этого погружающего музыкального опыта! Приходите за необычными эмоциями и новыми впечатлениями!

Купить билет на концерт Джаз на глубине

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
18 октября суббота
19:00
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
от 2000 ₽
12 ноября среда
19:00
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
от 2000 ₽

В ближайшие дни

6+
Джаз
Джазовые истории с Кириллом Мошковым
13 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
19 ноября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Сумерки. Сага. Симфомультимедия
16+
Неоклассика
Сумерки. Сага. Симфомультимедия
19 декабря в 21:00 Московский продюсерский центр
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше