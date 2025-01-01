Джаз в Бункере-42

Под самым сердцем Москвы, в легендарном Бункере-42 на Таганке, рождается музыка, которой мало места на поверхности. Здесь, в мягком полумраке подземных залов, звуки проходят сквозь бетонные стены и проникают в самое сердце города, оставаясь в нем надолго.

Музыка, которая объединяет эпохи

Серия концертов «Джаз на глубине» предлагает зрителям уютную и атмосферную обстановку. Каждая встреча – это новая история, способная перенести слушателя в другой мир. Можно насладиться:

Кубинскими мелодиями с привкусом солнца и моря;

Африканскими ритмами, от которых ноги сами идут в танец;

Нежным советским джазом, несущим свою трогательную историю.

Музыка, пережившая время

Эпохи и континенты встречаются в этом уникальном проекте, чтобы подарить Москве музыку, которую не забудешь. Это не просто концерт — это путешествие вглубь. Туда, где свет гаснет, но музыка звучит еще ярче. Где бетон отражает саксофон, а каждый аккорд делает зал теплее, а город наверху — тише.

Не упустите возможность стать частью этого погружающего музыкального опыта! Приходите за необычными эмоциями и новыми впечатлениями!