Джаз на духовом органе

Эксперимент в органной музыке

В Органном зале пройдет уникальное событие в рамках XXI Международного фестиваля органной музыки. Создатели обещают перевернуть ваше представление о короле инструментов — органе.

Трио Владимира Нестеренко представит необычную программу, которая жонглирует тембровой мощью духового органа и импровизационной свободой джаза. Зрителей ждет не только оригинальная музыка Нестеренко, такие как «Blues for Pipes and Reeds» и «Там, где нас нет», но и знаменитые джазовые стандарты в авторской обработке. Среди них:

– легендарное «Take Five» Дейва Брубека,

– «Passion Dance» Маккоя Тайнера,

– «In a Sentimental Mood» Дюка Эллингтона,

– «Crystal Silence» Чика Кориа,

– неожиданная версия «Joy to the World» Генделя.

Основу программы составит инструментальная сюита, в которой орган и джаз переплетаются в различных пропорциях. Здесь вы почувствуете живую импровизацию, неожиданные тембры и свободу интерпретации, создающие диалог между строгой музыкальной традицией и смелыми экспериментами.

Поклонники органной музыки получат возможность услышать его в ином свете. Приходите насладиться музыкой, которая с удовольствием нарушает правила!