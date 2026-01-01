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Джаз на духовом органе
Киноафиша Джаз на духовом органе

Джаз на духовом органе

6+
Возраст 6+

О концерте

Эксперимент в органной музыке

В Органном зале пройдет уникальное событие в рамках XXI Международного фестиваля органной музыки. Создатели обещают перевернуть ваше представление о короле инструментов — органе.

Трио Владимира Нестеренко представит необычную программу, которая жонглирует тембровой мощью духового органа и импровизационной свободой джаза. Зрителей ждет не только оригинальная музыка Нестеренко, такие как «Blues for Pipes and Reeds» и «Там, где нас нет», но и знаменитые джазовые стандарты в авторской обработке. Среди них:
– легендарное «Take Five» Дейва Брубека,
«Passion Dance» Маккоя Тайнера,
«In a Sentimental Mood» Дюка Эллингтона,
«Crystal Silence» Чика Кориа,
– неожиданная версия «Joy to the World» Генделя.

Основу программы составит инструментальная сюита, в которой орган и джаз переплетаются в различных пропорциях. Здесь вы почувствуете живую импровизацию, неожиданные тембры и свободу интерпретации, создающие диалог между строгой музыкальной традицией и смелыми экспериментами.

Поклонники органной музыки получат возможность услышать его в ином свете. Приходите насладиться музыкой, которая с удовольствием нарушает правила!

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б

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