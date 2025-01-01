Джаз-квинтет Светланы Самариной

Завораживающая джазовая классика XX века

Творческий коллектив, исполняющий джазовую классику начала XX века, приглашает вас насладиться теплой и уютной атмосферой этой музыки. Естественное акустическое звучание ансамбля позволяет раскрыть всю красоту музыкальной гармонии джазовых произведений, многие из которых будут исполнены в уникальной интерпретации, рождающейся на ваших глазах прямо здесь и сейчас.

Музыканты с богатым опытом

Каждый участник ансамбля обладает значительным опытом в жанре импровизационной музыки, что позволяет им ловить и развивать любые музыкальные идеи, даже самые оригинальные.

Светлана Самарина

Светлана Самарина, академическая вокалистка по образованию, всегда была очарована джазовой музыкой. Она работала в различных жанрах, а с 2012 года была солисткой стильного ансамбля «Full Moon Jazz Band», исполняющего свинг 20-40-х годов под руководством Андрея Агафонова. Также Светлана была участницей коллективов, исполнявших советскую классику.

Дмитрий Яковлев

Дмитрий Яковлев — пианист, участник множества российских и зарубежных джазовых фестивалей, таких как Montreux Jazz Festival, Эрмитаж Джаз и многих других в Испании и Финляндии. Он является создателем джазового квинтета In Time, исполняющего авторскую музыку в стиле мейнстрим.

Пётр Смирнов

Пётр Смирнов, выпускник МКИМ, специализируется на традиционном джазе, включая свинг, джаз-мануш и диксиленд. Он является участником таких коллективов, как «Старый добрый диксиленд», «Oldcomers Swing Band» и «Оркестр Мишаняна и Ко».

Владимир Кольцов-Крутов

Владимир Кольцов-Крутов играет на контрабасе с 1991 года и активно выступает с известными джазовыми музыкантами, такими как Даниил Крамер, Игорь Бутман, Давид Голощекин и другие.

Олег Федорович

Олег Федорович, барабанщик, начинал свой творческий путь в различных жанрах — от фанка и рока до твиста и джаза. Он сотрудничал с множеством проектов, включая «Редкий вид», «Короли твиста», «Собаки Качалова» и «Full Moon Jazz Band». В настоящее время Олег играет с ведущими джазовыми музыкантами Москвы.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения и насладиться живым исполнением джазовых шедевров!