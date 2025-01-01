Меню
Джаз-квинтет «Эдельвейс»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Джаз-квинтет «Эдельвейс»

Джаз-квинтет «Эдельвейс»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт ансамбля: импровизация и энергия на сцене

Ансамбль, который уже 30 лет радует зрителей, продолжает развиваться и экспериментировать со стилем и репертуаром. На протяжении всех этих лет состав коллектива практически не изменился, что позволяет артистам достигать удивительной гармонии и синхронности на сцене.

Особенностью выступлений ансамбля является их непредсказуемость. Каждое шоу — это живой обмен энергией с публикой, за счёт чего программа может меняться прямо в ходе концерта. Это напоминает древние традиции суфийских музыкантов, которые также использовали импровизацию как главную составляющую своего творчества.

Состав ансамбля

  • Анжелика Маркова — вокал
  • Валерий Черноок — ударные
  • Александр Дитковский — труба
  • Николай Петров — бас-гитара
  • Сергей Макеев — рояль, клавишные

Ансамбль счастливо приветствует своего зрителя на концертах и с нетерпением ждет встреч с вами. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом, который может стать для вас незабываемым событием!

Купить билет на концерт Джаз-квинтет «Эдельвейс»

Октябрь
Ноябрь
1 октября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
11 ноября вторник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

