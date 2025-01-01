Джаз-квинтет «Эдельвейс»

Юбилейный концерт ансамбля: импровизация и энергия на сцене

Ансамбль, который уже 30 лет радует зрителей, продолжает развиваться и экспериментировать со стилем и репертуаром. На протяжении всех этих лет состав коллектива практически не изменился, что позволяет артистам достигать удивительной гармонии и синхронности на сцене.

Особенностью выступлений ансамбля является их непредсказуемость. Каждое шоу — это живой обмен энергией с публикой, за счёт чего программа может меняться прямо в ходе концерта. Это напоминает древние традиции суфийских музыкантов, которые также использовали импровизацию как главную составляющую своего творчества.

Состав ансамбля

Анжелика Маркова — вокал

Валерий Черноок — ударные

Александр Дитковский — труба

Николай Петров — бас-гитара

Сергей Макеев — рояль, клавишные

Ансамбль счастливо приветствует своего зрителя на концертах и с нетерпением ждет встреч с вами. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом, который может стать для вас незабываемым событием!