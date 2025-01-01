Джаз квартет Олега Киреева

Звуки джаза от Олега Киреева

Олег Киреев — не просто виртуозный саксофонист, композитор и Народный артист Республики Башкортостан. Он является подлинным новатором и признанным мастером импровизации. Его творчество охватывает широкий спектр направления: от классического мейнстрима до смелых экспериментов, где пересекаются этнические мотивы и джаз.

Творческий путь и знаковые проекты Ethno Jazz

В 1980-х годах Киреев стал пионером этно-джаза в России, создав ансамбль «Орлан». Этот проект соединил народные башкирские мелодии с джазовой гармонией, позволив музыканту выйти на международную сцену. Он был удостоен звания «Народный артист Республики Башкортостан» за значимый вклад в художественную культуру республики.

Международная карьера

С начала 1990-х годов Олег активно сотрудничает с известными европейскими и американскими музыкантами, включая таких исполнителей, как Том Харрелл и Э. Дж. Стрикленд. Его альбомы охватывают разнообразные стили: от мейнстрима до авангарда, получая положительные отзывы критиков.

Записи и признание критиков

В 2007 году на нью-йоркском лейбле Jazzheads выходит альбом «Mandala», который сразу же привлекает внимание музыкальных обозревателей. Сотрудничество с пианистом Китом Джейворсом приводит к созданию проекта «Rhyme and Reason» и гастролям по США на известных площадках, таких как Chris Jazz Cafe и Iridium.

«Джазовые истории» в Филармонии имени Чайковского

Более десяти лет абонемент «Джазовые истории с Олегом Киреевым» проходил в Московской филармонии, где музыкант знакомил слушателей с различными сторонами джаза, объединяя классику жанра с авторскими композициями.

Престижные фестивали и концерты

Олег Киреев с успехом выступает на крупнейших фестивалях, таких как Montreux Jazz Festival и London Jazz Festival. Он играл на знаковых сценах Нью-Йорка, Парижа и Лондона, радуя зрителей своим мастерством.

Современные проекты

Сегодня Олег продолжает активную концертную и студийную работу, создавая новые программы и организуя фестивали, такие как Jazz Province. Среди популярных музыкальных программ — классический джаз, этно-джаз, а также интерактивные шоу для детей.

Состав квартета Олега Киреева

Евгений Гречищев — пианино

Сергей Хутас — бас

Федор Андреев — ударные

Олег Киреев — саксофон

На концертах Олега создаётся теплая атмосфера, и любители джаза в любых его проявлениях всегда остаются в полном восторге от происходящего.