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Джаз квартет Олега Киреева
Билеты от 900₽
Киноафиша Джаз квартет Олега Киреева

Джаз квартет Олега Киреева

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Олег Киреев: Мастер импровизации и этно-джазовый новатор

Олег Киреев — не просто виртуозный саксофонист, композитор и продюсер, но и подлинный новатор в мире музыки. Его творчество охватывает широкий спектр направлений: от классического мейнстрима до смелых экспериментов на стыке этнических мотивов и джаза. За десятилетия своей карьеры он достиг международного признания и завоевал уважение в Европе и США.

Творческий путь и знаковые проекты Ethno Jazz

В 1980-х годах Киреев стал пионером этно-джаза в России, создав ансамбль «Орлан», который объединял народные башкирские мелодии с джазовой гармонией. Этот проект стал настоящим открытием, позволив музыканту выйти за рамки отечественной сцены и представить свою музыку за рубежом. Он также был удостоен звания «Народный артист Республики Башкортостан» за выдающийся вклад в художественную культуру республики.

Международная карьера

С начала 1990-х годов Олег активно сотрудничает с известными европейскими и американскими исполнителями, включая Том Харрелла, Бен Уильямса и Э. Дж. Стрикленда. Его альбомы охватывают разнообразные стили: от мейнстрима и джаз-рока до world music и авангарда.

Записи и признание критиков

В 2007 году на нью-йоркском лейбле Jazzheads вышел альбом «Mandala», получивший восторженные отзывы музыкальных обозревателей. Спустя год Киреев начал творческий союз с пианистом Китом Джейворсом, что привело к созданию проекта «Rhyme and Reason». Это сотрудничество дало начало гастролям по США на культовых площадках, таких как Chris Jazz Cafe и Blues Alley. Запись, сделанная в студии Тони Беннетта, была отмечена журналом Downbeat за «глубину идей и богатство ритмических решений».

В 2016 году альбом «The Meeting», записанный с участием трубача Тома Харрелла и басиста Бена Уильямса, занял ведущие позиции в американских джазовых радиостанциях и вошел в список лучших релизов JazzWeek.

Джазовые истории в Филармонии имени Чайковского

Более десяти лет абонемент «Джазовые истории с Олегом Киреевым» проходил в Московской филармонии, где музыкант знакомил слушателей с различными гранями джазовой музыки, объединяя классику жанра с авторскими композициями.

Программы и концертные проекты

  • Ethno Jazz & Fusion: соединение восточных мотивов с джазовой импровизацией.
  • Swing & Bop Classics: путешествие в эпоху традиционного джаза 30–50-х годов.
  • Jazz Rock & Funk: смелые аранжировки и мощные инструментальные партии.
  • Latin & Bossa Nova: лёгкость и ритмичность южноамериканской музыки.
  • Feng Shui Jazz Theater: авторское шоу, где джазовая эстетика переплетается с восточной философией.

Современная деятельность

Сегодня Олег Киреев продолжает активную концертную и студийную работу, разрабатывая новые программы и участвуя в международных фестивалях. Среди популярных музыкальных программ — классический джаз, этно-джаз, а также новые программы «Кино и Джаз» и «Романтический Саксофон». На концертах Олега всегда царит теплая атмосфера, а любители джаза остаются в полном восторге от происходящего.

Состав квартета Олега Киреева

  • Евгений Гречищев — пианино
  • Сергей Хутас — бас
  • Федор Андреев — ударные
  • Олег Киреев — саксофон

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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