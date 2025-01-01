Меню
Джаз квартет Анны Штейн
Джаз квартет Анны Штейн

18+
О концерте/спектакле

Квартет Анны Штейн: Мировые Хиты 20 Века

Погружайтесь в атмосферу незабываемых музыкальных эмоций вместе с квартетом Анны Штейн. Зрителей ждут мировые хиты 20 века, исполненные на разных языках. В программе — зажигательные диско, рок-н-роллы, твисты и самбы, а также лирические баллады и композиции в стиле ретро.

Разнообразие музыкальных стилей

Квартет предлагает удивительное разнообразие жанров. Каждое произведение — это настоящая музыкальная находка, способная заставить зрителей танцевать и погружаться в мир воспоминаний. Зажигательные ритмы диско и рок-н-ролла с лёгкостью перемежаются с нежными мелодиями баллад.

Уникальный опыт для зрителей

Не упустите возможность насладиться великолепным звучанием и мастерством исполнителей. Это не просто концерт — это яркое театрализованное представление, где каждая песня рассказывает свою историю, а артисты создают неповторимую атмосферу уюта и радости.

Забавные факты

Интересно, что многие хиты, звучащие в программе, имеют свои уникальные истории. Некоторые песни стали культовыми благодаря фильмам, а другие получили популярность благодаря трансляции на радио. Вы сможете узнать больше о происхождении любимых мелодий прямо во время выступления!

Приходите и насладитесь волшебством музыки вместе с квартетом Анны Штейн — удивительным подарком для всех любителей настоящего искусства.

Сентябрь
12 сентября пятница
19:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
от 600 ₽

Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
10 ноября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
27 сентября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1600 ₽
Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.
6+
Джаз
Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.
22 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 1200 ₽
