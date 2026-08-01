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Джаз культовых голливудских фильмов на открытой крыше. «Маска», «Мулен Руж», «1+1», «Одержимость».
Билеты от 0₽
Киноафиша Джаз культовых голливудских фильмов на открытой крыше. «Маска», «Мулен Руж», «1+1», «Одержимость».

Джаз культовых голливудских фильмов на открытой крыше. «Маска», «Мулен Руж», «1+1», «Одержимость».

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Джазовые вечера на крыше Novotel в Москве

На крыше «Novotel» в Москве пройдет джазовый концерт, который обещает стать настоящим подарком для ценителей музыки и кино. Ансамбль исполнит джазовые версии культовых саундтреков из таких фильмов, как «Маска», «Мулен Руж», «1+1» и «Одержимость».

Первые ноты «Hey Pachuco» перенесут вас в атмосферу зала из «Маски», когда Джим Керри вышел на танцпол. Но теперь это не экран, а живой звук над городом, под открытым небом на 18 этаже.

Уникальные аранжировки и атмосфера

Джазовая звезда Анна Иванова и её бэнд переосмысляют любимые мелодии в авторских аранжировках. Знаковые композиции «Feeling Good», «Caravan», «Skyfall» и «Crazy» звучат глубже, смелее и живее, создавая уникальную атмосферу.

Во время концерта музыканты уходят в импровизацию, что делает каждый вечер неповторимым. Зрители не смогут усидеть на месте, когда начнется музыкальный поток.

Камерная обстановка

Место проведения — открытая крыша на Новослободской, 18 этаж. Москва-Сити за спиной, старая Москва спереди. Гирлянды, свечи, пледы и всего 90 мест делают концерт камерным, а артисты находятся на расстоянии вытянутой руки.

После официальной программы бэнд не отпускает зал сразу; для тех, кто хочет остаться, организован музыкальный джем на 15–30 минут. Обычно никто не уходит, наслаждаясь атмосферой и живой музыкой.

Купить билет на концерт Джаз культовых голливудских фильмов на открытой крыше. «Маска», «Мулен Руж», «1+1», «Одержимость».

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Август
16 августа воскресенье
19:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
19:30
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
от 3700 ₽
22 августа суббота
18:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
18:30
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
от 3700 ₽

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