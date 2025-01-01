Меню
Джаз коктейль
Билеты от 500₽
18+
Джаз коктейль: вечер погружения в музыку

«Джаз коктейль» — это уникальное пространство, где огни большого города теряют свою резкость и сливаются с мелодиями джаза. Здесь на сцене выступает Трио Евгения Гречищева, а также приглашённые музыканты, которым удаётся зафиксировать настроение в каждой нотке.

Музыка как история

Каждая композиция, звучащая в этот вечер, превращается в историю, рассказанную без слов. Джаз наполнит атмосферу интимностью и глубиной, даря зрителям возможность отдохнуть и вдохновиться.

Уникальное атмосферное погружение

«Джаз коктейль» предлагает вам почувствовать легкость и тепло, словно вы находитесь в самом центре джазового клуба, где музыка оживает прямо на ваших глазах и создаётся только для вас.

Идеальное времяпрепровождение

Это не просто концерт, а вечер, наполненный эмоциями и творческой энергией, где каждый сможет отдохнуть и насладиться искусством джаза в дружеской и непринуждённой обстановке.

Январь
4 января воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽

