Джаз Кабаре. Бурлеск шоу в историческом особняке
18+
О концерте

Бурлеск-шоу в особняке «Пальма»: Джазовое кабаре в Петербурге

В историческом особняке «Пальма» пройдет бурлеск-шоу, которое объединяет пульс Нового Орлеана и аристократическую роскошь старинного зала. Это не просто развлечение, а вечер, который перенесёт вас в эпоху расцвета джаза, где дерзкая музыка и опасно прекрасные женщины создают атмосферу соблазна.

На сцене вас встретят:

  • блистательная бурлеск дива Ruby Sparks
  • джазовый оркестр Diamond Beats Orchestra

Живой звук джаз-бэнда, блеск страз, шелк, перья и магнетическая пластика погружают гостей в атмосферу, где невозможно оставаться наблюдателем. Каждый момент этого шоу превращается в настоящую феерию!

Шоу состоится в парадном зале с великолепной лепниной, старинными люстрами и высокими потолками. Это пространство, где каждая деталь дышит роскошью, превращает вечер в одно из самых ярких светских событий города.

Jazz Cabaret — это эстетика, страсть и живая музыка в одном из самых красивых залов Санкт-Петербурга. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Март
28 марта суббота
17:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 2500 ₽
20:30
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 2500 ₽

Фотографии

