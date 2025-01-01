Меню
Джаз из Рио-де-Жанейро
Киноафиша Джаз из Рио-де-Жанейро

Джаз из Рио-де-Жанейро

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт песен Антонио Карлоса Жобима

Пульс самбы, прохлада джаза и энергия солнечной Бразилии объединятся в большом концерте песен выдающегося композитора Антонио Карлоса Жобима. Джазовая вокалистка и импровизатор Оксана Ференчук, неоднократная лауреатка премии «Gnesin Jazz», порадует слушателей исполнением известных и редких произведений мастера.

Вокал и инструментальное сопровождение

Оксана Ференчук исполнит песни на португальском языке, погружая зрителей в атмосферу бразильской музыки. Музыка Жобима, обладающая гипнотической красотой, притягивала величайших вокалистов, включая самого Фрэнка Синатру. В концерте прозвучат как знаменитые композиции, так и произведения, которые исполняли авторы, сотрудничавшие с Жобимом в 60-70 годы XX века.

Участники концерта

Исполнители концерта:

  • Оксана Ференчук - вокал
  • Константин Хазанович - рояль
  • Иван Любимов - контрабас
  • Егор Крюковских - ударные

Программа концерта

В программе представлены песни Антонио Карлоса Жобима, а также работы других композиторов XX века, что сделает концерт настоящим подарком для ценителей джазовой и бразильской музыки. Не упустите возможность насладиться исключительным талантом исполнителей и уникальной атмосферой этого действа.

Октябрь
16 октября четверг
19:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 440 ₽

