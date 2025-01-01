Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джаз из культовых голливудских фильмов в сталинской высотке в центре Москвы: «Маска», «Одержимость», «Мулен Руж», «1+1» и другие
Билеты от 4200₽
Киноафиша Джаз из культовых голливудских фильмов в сталинской высотке в центре Москвы: «Маска», «Одержимость», «Мулен Руж», «1+1» и другие

Джаз из культовых голливудских фильмов в сталинской высотке в центре Москвы: «Маска», «Одержимость», «Мулен Руж», «1+1» и другие

12+
Возраст 12+
Билеты от 4200₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в Голливуд! Концерт в знаменитой сталинской высотке Radisson Collection

Не нужно пересекать океан, чтобы услышать знаменитый джаз из культовых кинофильмов 90-х-00-х и винтажных шедевров 40-х. В атмосферу эксклюзивного калифорнийского клуба прошлого столетия можно окунуться прямо в сердце Москвы вместе с Roofevents!

Изысканная обстановка и живой джаз

В знаменитой сталинской высотке Radisson Collection вас ждёт изысканная обстановка, романтичная веранда с панорамным видом и разнообразное меню. Под нетривиальные аранжировки и смелые импровизации перед вашими глазами пронесутся образы знаменитых красавиц из «Мулен Руж» и закружит в танце «Маска» под «Hey, Pachuco». Восточные мотивы «Caravan» из «11 друзей Оушена» и всем известные хиты «Feeling Good», «Crazy» подарят настоящее джазовое настроение.

Феерия джаза из любимых фильмов

Вас ждёт феерия классического джаза, неосвинга и бибопа. Вы сможете услышать знаменитые джазовые хиты из фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Одержимость», «1+1», «Грязные танцы» и многих других. На просторной веранде вам откроется захватывающий вид на город – без фотографий уйти никак не получится!

Атмосфера лучших джаз-клубов

Но самое главное действо развернётся внутри. Roofevents погрузит вас в атмосферу лучших нью-йоркских джаз-клубов XX века. Винтажная обстановка, аутентичные круглые столики со свечами, изысканная публика и отменный джаз создадут идеальное настроение для вашего вечера.

Вокалистка Any Ive

Вашим проводником в мир джаза станет вокалистка Any Ive. Обладая сильным голосом и широким диапазоном, она исполняет композиции самых разных жанров и настроений. Её бэнд погрузит вас в неповторимую атмосферу смелых импровизаций. Никаких длинных джазовых лекций и скучных подводок – только музыка и полное наслаждение!

Присаживайтесь, шоу начинается!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
19:00 от 4200 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 октября в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
13 сентября в 18:00 Wino Bar
от 490 ₽
Петя и волк
6+
Классическая музыка Живая музыка
Петя и волк
22 ноября в 13:00 Соборная палата
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше