Джаз из культовых голливудских фильмов в сталинской высотке в центре Москвы: «Маска», «Одержимость», «Мулен Руж», «1+1» и другие

Добро пожаловать в Голливуд! Концерт в знаменитой сталинской высотке Radisson Collection

Не нужно пересекать океан, чтобы услышать знаменитый джаз из культовых кинофильмов 90-х-00-х и винтажных шедевров 40-х. В атмосферу эксклюзивного калифорнийского клуба прошлого столетия можно окунуться прямо в сердце Москвы вместе с Roofevents!

Изысканная обстановка и живой джаз

В знаменитой сталинской высотке Radisson Collection вас ждёт изысканная обстановка, романтичная веранда с панорамным видом и разнообразное меню. Под нетривиальные аранжировки и смелые импровизации перед вашими глазами пронесутся образы знаменитых красавиц из «Мулен Руж» и закружит в танце «Маска» под «Hey, Pachuco». Восточные мотивы «Caravan» из «11 друзей Оушена» и всем известные хиты «Feeling Good», «Crazy» подарят настоящее джазовое настроение.

Феерия джаза из любимых фильмов

Вас ждёт феерия классического джаза, неосвинга и бибопа. Вы сможете услышать знаменитые джазовые хиты из фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Одержимость», «1+1», «Грязные танцы» и многих других. На просторной веранде вам откроется захватывающий вид на город – без фотографий уйти никак не получится!

Атмосфера лучших джаз-клубов

Но самое главное действо развернётся внутри. Roofevents погрузит вас в атмосферу лучших нью-йоркских джаз-клубов XX века. Винтажная обстановка, аутентичные круглые столики со свечами, изысканная публика и отменный джаз создадут идеальное настроение для вашего вечера.

Вокалистка Any Ive

Вашим проводником в мир джаза станет вокалистка Any Ive. Обладая сильным голосом и широким диапазоном, она исполняет композиции самых разных жанров и настроений. Её бэнд погрузит вас в неповторимую атмосферу смелых импровизаций. Никаких длинных джазовых лекций и скучных подводок – только музыка и полное наслаждение!

Присаживайтесь, шоу начинается!