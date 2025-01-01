Джаз из культовых голливудских фильмов в сталинской высотке в центре Москвы: «Маска», «Одержимость», «Мулен Руж», «1+1» и другие

Погружение в мир джаза в сердце Москвы

Добро пожаловать в Голливуд! Вам не нужно пересекать океан, чтобы насладиться знаменитым джазом из культовых кинофильмов 90-х-00-х и винтажных шедевров 40-х. Вместе с Roofevents вы сможете окунуться в атмосферу эксклюзивного калифорнийского клуба прямо в центре Москвы.

Изысканная обстановка и живой джаз

В знаменитой сталинской высотке Radisson Collection вас ждёт изысканная обстановка, романтичная веранда с панорамным видом и разнообразное меню. Живой киноджаз создаст идеальную атмосферу для незабываемого вечера. Под нетривиальные аранжировки и смелые импровизации на сцене пронесутся образы знаменитых красавиц из «Мулен Руж», закружит в танце «Маска» под «Hey, Pachuco», а восточные мотивы «Caravan» из «11 друзей Оушена» загипнотизируют вас своими ритмами.

Феерия джазовых хитов

Вы услышите всем известные хиты «Feeling good», «Crazy» и многие другие. В программе звучат классические джазовые композиции из фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Одержимость», «1+1», «Грязные танцы» и, конечно же, «Мулен Руж».

Захватывающий вид и уникальная атмосфера

На просторной веранде откроется захватывающий вид на город — без фотографий уйти никак не получится. Но самое главное действо развернётся внутри. Roofevents погрузит вас в атмосферу лучших нью-йоркских джаз-клубов XX века: винтажная обстановка, аутентичные круглые столики со свечами, изысканная публика и отменный джаз.

Вокалистка Any Ive — ваш проводник в мир джаза

Any Ive — вокалистка с сильным голосом и широким диапазоном. Она способна исполнять композиции самых разных жанров и настроений, становясь вашим проводником в мир джаза. Её бэнд погрузит вас в атмосферу смелых импровизаций. Здесь не будет длинных джазовых лекций и скучных подводок — только музыка и полное наслаждение.

Присаживайтесь, шоу начинается!