Джаз из культовых голливудских фильмов в особняке на берегу Яузы: «Агент 007», «Маска», «Мулен Руж», «1+1» и другие

Музыкальная премьера в старинном особняке на Яузе

Кто сказал, что Голливуд далеко? В историческом особняке на берегу Яузы разыгрывается своя премьера — без красной дорожки, но с роскошью, что даст фору Лос-Анджелесу.

Атмосфера вечера

Живой джаз и мягкий интимный свет винтажной люстры с порога задают атмосферу: роскошно как в «Мулен Руж», таинственно будто в нуарной классике, романтично словно в «Давайте потанцуем»...

Музыка как искусство

От «Маски» с её головокружительным драйвом до изысканного шпионажа Бонда — этот концерт сделает вас героем любимых фильмов с живым саундтреком. Только в этот вечер и только для избранных Roofevents превращает музыку в кино. Станьте частью этой захватывающей истории!

Вокалистка Any Ive

Any Ive — вокалистка с сильным голосом и широким диапазоном, способная исполнять композиции самых разных жанров и настроений. Певица станет вашим проводником в мир джаза, а её бэнд погрузит в неповторимую атмосферу смелых импровизаций.

Чистое наслаждение

Никаких длинных джазовых лекций и скучных подводок — только музыка и полное наслаждение.