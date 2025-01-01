Меню
Джаз. Истории. Любовь
Киноафиша Джаз. Истории. Любовь

Джаз. Истории. Любовь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральная ночь в Нью-Йорке. Исполняет Алексей Светлов

В зрительном зале гаснет свет, а на сцене зажигаются яркие огни ночного города.

Three. Two. One. И вот вы уже оказались в Нью-Йорке середины прошлого века. Взгляните на сцену: там, среди софитов, начинают собираться музыканты. Зал в ожидании, и вот уже раздается голос главного героя сегодняшнего вечера — Алексея Светлова.

Музыка и эмоции

Его бархатный, чувственный баритон мгновенно переносит вас в разные уголки города. Вы можете оказаться в тихом ресторанчике в самом сердце Нью-Йорка, где вспоминаете первую любовь. Или вдруг перенестись в самую гущу событий — в отвязный ночной клуб времен сухого закона, где шампанское льется рекой, а ноги сами отстукивают ритм вместе с оркестром.

Непередаваемая атмосфера

Этот спектакль — не просто музыкальное представление. Это погружение в уникальную атмосферу эпохи, где сталкиваются лишь самые яркие эмоции и музыкальные произведения. Каждый момент заставляет зрителей испытывать целую гамму чувств, от ностальгии до веселого безрассудства.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории и насладиться невероятным исполнением Алексея Светлова. Это будет вечер, который вы запомните надолго!

Купить билет на концерт Джаз. Истории. Любовь

Октябрь
30 октября четверг
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 950 ₽

