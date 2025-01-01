Джаз и вино! Swing Time Band

Квартет Сибирских музыкантов представляет Jazz Tribute

Приглашаем вас на незабываемый вечер, погружающий в мир джаза! Квартет Сибирских музыкантов исполнит программу Jazz Tribute, в которой за два часа прозвучат лучшие джазовые стандарты и танцевальные хиты эпохи свинга.

На этот вечер мы перенесемся в культуру, пропитанную чарующим звучанием таких легенд, как Джули Лондон, Пегги Ли и Билли Холидей. Особенностью квартета является теплое и ламповое звучание, создаваемое сплетением древесной джазовой гитары, контрабаса и пульсирующих ритмов барабанов.

Состав квартета

Владимир Хуторной — джазовая гитара

Владислав Третьяков — бас

Михаил Беляев — барабаны

Елена Кернер — вокал

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и почувствовать дух джазовой эпохи в компании талантливых музыкантов!