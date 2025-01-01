Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз и вино! Swing Time Band
Киноафиша Джаз и вино! Swing Time Band

Джаз и вино! Swing Time Band

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Квартет Сибирских музыкантов представляет Jazz Tribute

Приглашаем вас на незабываемый вечер, погружающий в мир джаза! Квартет Сибирских музыкантов исполнит программу Jazz Tribute, в которой за два часа прозвучат лучшие джазовые стандарты и танцевальные хиты эпохи свинга.

На этот вечер мы перенесемся в культуру, пропитанную чарующим звучанием таких легенд, как Джули Лондон, Пегги Ли и Билли Холидей. Особенностью квартета является теплое и ламповое звучание, создаваемое сплетением древесной джазовой гитары, контрабаса и пульсирующих ритмов барабанов.

Состав квартета

  • Владимир Хуторной — джазовая гитара
  • Владислав Третьяков — бас
  • Михаил Беляев — барабаны
  • Елена Кернер — вокал

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и почувствовать дух джазовой эпохи в компании талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
21 ноября в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Стендап-вечер
18+
Юмор
Стендап-вечер
6 сентября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
19 октября в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше